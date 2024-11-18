Üzerine Uçak Sürülen Oyuncudan Tırcılıktan Vazgeçene Haftanın En Komik Steam Yorumları!
Üzerine Uçak Sürülen Oyuncudan Tırcılıktan Vazgeçene Haftanın En Komik Steam Yorumları!
Oyun incelemek basına özel bir durum değil. Birçok oyuncu, Steam'den satın alıp oynadıkları oyunlar hakkında deneyimlerini paylaşıyor. Tabii, bu deneyimleri mizah unsurları ile birleştirip yüzlerde tebessüm bırakan oyuncular da var. Biz de geçtiğimiz hafta yayınlanmış en komik Steam incelemelerini derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10. Komandolar arasına katılmış bir dostumuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
9. Kültürlendiren Souls oyunları.
8. Yine Counter Strike, yine Ruslar.
7. Oyun oynama işini biraz abartmış gibi.
6. FC 26'yı erkenden inceleyen dostumuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5. GTA'da başınıza her şey gelebilir, evet uçaklar da buna dahil.
4. Turistik gezi için mi?
3. Medeniyetin beşiği Rust.
2. Yalnızlık...
1. Tırcılıktan vazgeçiren tır oyunu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın