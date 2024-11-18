Üzerine Uçak Sürülen Oyuncudan Tırcılıktan Vazgeçene Haftanın En Komik Steam Yorumları!

Oyun incelemek basına özel bir durum değil. Birçok oyuncu, Steam'den satın alıp oynadıkları oyunlar hakkında deneyimlerini paylaşıyor. Tabii, bu deneyimleri mizah unsurları ile birleştirip yüzlerde tebessüm bırakan oyuncular da var. Biz de geçtiğimiz hafta yayınlanmış en komik Steam incelemelerini derledik.