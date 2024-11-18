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Üzerine Uçak Sürülen Oyuncudan Tırcılıktan Vazgeçene Haftanın En Komik Steam Yorumları!

Üzerine Uçak Sürülen Oyuncudan Tırcılıktan Vazgeçene Haftanın En Komik Steam Yorumları!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 17:01

Oyun incelemek basına özel bir durum değil. Birçok oyuncu, Steam'den satın alıp oynadıkları oyunlar hakkında deneyimlerini paylaşıyor. Tabii, bu deneyimleri mizah unsurları ile birleştirip yüzlerde tebessüm bırakan oyuncular da var. Biz de geçtiğimiz hafta yayınlanmış en komik Steam incelemelerini derledik.

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10. Komandolar arasına katılmış bir dostumuz.

10. Komandolar arasına katılmış bir dostumuz.

Oyun: Arma 3

9. Kültürlendiren Souls oyunları.

9. Kültürlendiren Souls oyunları.

Oyun: Elden Ring

8. Yine Counter Strike, yine Ruslar.

8. Yine Counter Strike, yine Ruslar.

Oyun: Counter Strike 2

7. Oyun oynama işini biraz abartmış gibi.

7. Oyun oynama işini biraz abartmış gibi.

Oyun: Dota 2

6. FC 26'yı erkenden inceleyen dostumuz.

6. FC 26'yı erkenden inceleyen dostumuz.

Oyun: EA FC 25

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5. GTA'da başınıza her şey gelebilir, evet uçaklar da buna dahil.

5. GTA'da başınıza her şey gelebilir, evet uçaklar da buna dahil.

Oyun: GTA V

4. Turistik gezi için mi?

4. Turistik gezi için mi?

Oyun: Hearts of Iron 4

3. Medeniyetin beşiği Rust.

3. Medeniyetin beşiği Rust.

Oyun: Rust

2. Yalnızlık...

2. Yalnızlık...

Oyun: Sea of Thieves

1. Tırcılıktan vazgeçiren tır oyunu.

1. Tırcılıktan vazgeçiren tır oyunu.

Oyun: Euro Truck Simulator 2

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