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Amazon'un Tomb Raider Dizisinde Lara Croft'u Bir Game Of Thrones Yıldızı Canlandırabilir!

Amazon'un Tomb Raider Dizisinde Lara Croft'u Bir Game Of Thrones Yıldızı Canlandırabilir!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 14:40

Amazon Prime Video tarafından çekilecek yeni Tomb Raider dizisi için başrol oyuncu arayışı devam ediyor. Ortaya çıkan bir habere göre Lara Croft'u Stark hanedanından birisi canlandırabilir!

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Tomb Raider dizisi için oyuncu arayışı devam ediyor.

Tomb Raider dizisi için oyuncu arayışı devam ediyor.

Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak yeni Tomb Raider dizisi için oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Ortaya çıkan bazı haberlere göre Lara Croft karakterini Game of Thrones dizisinden tanıdığımız Sansa Stark canlandıracak.

Sophie Turner bir numaralı tercih.

Sophie Turner bir numaralı tercih.

Game of Thrones dizisinde Sansa Stark karakterine hayat veren ve popülerleşen Sophie Turner, Amazon ile anlaşması durumunda Lara Croft'a hayat verecek. Şu an için resmi görüşmelerin sürdüğü bildiriliyor.

Lara Croft'u daha önce sadece 2 oyuncu canlandırdı.

Lara Croft'u daha önce sadece 2 oyuncu canlandırdı.

2001 ve 2003 yılları arasında çekilen filmlerde Lara Croft karakterini Angelina Jolie canlandırmıştı. 2018 yılında çekilen filmde ise Alicia Vikander karaktere hayat vermişti. Amazon ile anlaşması durumunda Sophie Turner, karakteri oynayacak üçüncü kişi olacak.

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