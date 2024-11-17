Amazon'un Tomb Raider Dizisinde Lara Croft'u Bir Game Of Thrones Yıldızı Canlandırabilir!
Amazon'un Tomb Raider Dizisinde Lara Croft'u Bir Game Of Thrones Yıldızı Canlandırabilir!
Amazon Prime Video tarafından çekilecek yeni Tomb Raider dizisi için başrol oyuncu arayışı devam ediyor. Ortaya çıkan bir habere göre Lara Croft'u Stark hanedanından birisi canlandırabilir!
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Tomb Raider dizisi için oyuncu arayışı devam ediyor.
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Sophie Turner bir numaralı tercih.
Lara Croft'u daha önce sadece 2 oyuncu canlandırdı.
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