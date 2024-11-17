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Merakla Beklenen STALKER 2 Heart of Chornobly Rusya'da Yasaklanabilir!

Merakla Beklenen STALKER 2 Heart of Chornobly Rusya'da Yasaklanabilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 18:31

Uzun yıllardır geliştirilen STALKER 2, Rusya'da yasaklanabilir

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Savaşa rağmen geliştirilmeye devam edildi.

Savaşa rağmen geliştirilmeye devam edildi.

Geliştirme sürecinde birçok zorluktan geçmek zorunda olan STALKER 2, bu zorlukların hepsini aşarak oyunu geliştirmeyi başardı. Oyunun çıkmasına ise sayılı günler kaldı.

İki ülke arasında devam eden bir savaş var.

İki ülke arasında devam eden bir savaş var.

Oyunu geliştiren GSC Game World, Ukrayna menşeili bir stüdyo. Ukrayna da uzun süredir Rusya ile savaşmaya devam ediyor. Hatta bu savaş durumu, oyunu geliştiren ekipten birinin hayatını kaybetmesine bile neden oldu.

Bu nedenle oyunun Ruysa'da yasaklanma ihtimali bulunuyor.

Bu nedenle oyunun Ruysa'da yasaklanma ihtimali bulunuyor.

Medyada yer alan iddialara göre uzun süredir devam eden bu savaş durumu, Rusya'nın bu oyunu kendi topraklarında yasaklamasına neden olabilir. Rusya'dan gelen açıklamalara göre STALKER 2, terörizm unsurlarını bünyesinde barındırırsa, ülke genelinde tamamen yasaklanabilir.

Oyunu satın alanların başı belaya da girebilir.

Oyunu satın alanların başı belaya da girebilir.

Rusya içerisinde bulunan birçok kişi, STALKER 2'nin satın alınmaması yönünde propagandalar yapıyor. Hatta bu oyunu satan alan kişilere, düşman güçlerini destekleme suçundan ağır cezalar verilebileceği bile konuşuluyor.

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