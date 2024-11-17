Merakla Beklenen STALKER 2 Heart of Chornobly Rusya'da Yasaklanabilir!
Merakla Beklenen STALKER 2 Heart of Chornobly Rusya'da Yasaklanabilir!
Uzun yıllardır geliştirilen STALKER 2, Rusya'da yasaklanabilir
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Savaşa rağmen geliştirilmeye devam edildi.
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İki ülke arasında devam eden bir savaş var.
Bu nedenle oyunun Ruysa'da yasaklanma ihtimali bulunuyor.
Oyunu satın alanların başı belaya da girebilir.
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