Merakla Beklenen STALKER 2 Hearth of Chernobly İçin Ön Yükleme Açıldı!

Yeni nesil oyunların en göze çarpan noktaları şüphesiz grafikleri. Tabii, bu kadar iyi grafiklere sahip oyunların dosya boyutları da bir o kadar artıyor. Siz şimdiden 150 GB'lık dosya boyutu içeren STALKER 2 için gereksiz dosyaları silmeye başlayın.