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Merakla Beklenen STALKER 2 Hearth of Chernobly İçin Ön Yükleme Açıldı!

Merakla Beklenen STALKER 2 Hearth of Chernobly İçin Ön Yükleme Açıldı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
13.11.2024 - 14:16

STALKER serisini devam ettirecek olan yeni oyun için ön yükleme seçeneği tüm kullanıcılara açıldı.

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Geliştirme süreci bir türlü bitmeyen oyun.

Geliştirme süreci bir türlü bitmeyen oyun.

Ukraynalı bir stüdyo olan GSC Game World tarafından geliştirilen STALKER 2'nin başına gelmeyen kalmadı diyebiliriz. Bir türlü düzene oturmayan geliştirme sürecini etkileyen en büyük faktör ise Rusya - Ukrayna arasında gerçekleşen savaş durumu.

Bu durum yine de geliştiricileri pes ettirmedi.

Bu durum yine de geliştiricileri pes ettirmedi.

Oyunlarını geliştirmeye oldukça zor şartlarda devam eden geliştiriciler, ekip arkadaşlarını savaşta kaybetmelerine rağmen pes etmediler. Uzun yıllar süren geliştirme sonucunda oyunu tamamlamayı başardılar.

Oyunun çıkmasına ise sayılı günler kaldı.

Oyunun çıkmasına ise sayılı günler kaldı.

20 Kasım tarihinde çıkacak olan STALKER 2, PC ve Xbox kullanıcıları için ön yüklemeye açıldı. Bunun yanında Xbox Game Pass sahipleri oyunu ilk günden ekstra bir ücret ödemeksizin deneyimleyebilecek.

Fazlalık dosyalarınız silmeye başlayın.

Fazlalık dosyalarınız silmeye başlayın.

Yeni nesil oyunların en göze çarpan noktaları şüphesiz grafikleri. Tabii, bu kadar iyi grafiklere sahip oyunların dosya boyutları da bir o kadar artıyor. Siz şimdiden 150 GB'lık dosya boyutu içeren STALKER 2 için gereksiz dosyaları silmeye başlayın.

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