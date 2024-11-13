Merakla Beklenen STALKER 2 Hearth of Chernobly İçin Ön Yükleme Açıldı!
Merakla Beklenen STALKER 2 Hearth of Chernobly İçin Ön Yükleme Açıldı!
STALKER serisini devam ettirecek olan yeni oyun için ön yükleme seçeneği tüm kullanıcılara açıldı.
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Geliştirme süreci bir türlü bitmeyen oyun.
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Bu durum yine de geliştiricileri pes ettirmedi.
Oyunun çıkmasına ise sayılı günler kaldı.
Fazlalık dosyalarınız silmeye başlayın.
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