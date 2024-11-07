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Türkiye'den Oyunların İndirime Girdiği Land Of The Crescent Etkinliği Steam'de Başladı!

Türkiye'den Oyunların İndirime Girdiği Land Of The Crescent Etkinliği Steam'de Başladı!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
07.11.2024 - 14:17

Türkiye'den yerli oyunların indirime girdiği Land of the Crescent etkinliği dün akşam saatlerinde Steam üzerinde başladı.

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Birçok yerli yapım indirime girmiş durumda.

Birçok yerli yapım indirime girmiş durumda.

Land of the Crescent etkinliği 6-9 Kasım tarihleri arasında devam edecek. Bu indirim etkinliği içerisinde yerli oyunları çok uygun fiyatlara alma şansına sahip olacaksınız.

İndirimlerde tercih edebileceğiniz bazı oyunlar;

İndirimlerde tercih edebileceğiniz bazı oyunlar;

  • Mount & Blade II: Bannerlord - 11.99 dolar

  • Supermarket Simulator - 2.79 dolar

  • Aonmaly Agent - 2.49 dolar

  • Car For Sale Simulator 2023 - 2.79 dolar

  • Cats and the Other Lives - 3.20 dolar

  • Mayhem Brawler - 3.46 dolar

  • Castle Of Alchemists - 1.80 dolar

  • Lodventure - 2.24 dolar

  • Together in Between - 1.99 dolar

Ayrıca yakın zamanda çıkması beklenen oyunların Steam sayfalarına da bakabilirsiniz.

Ayrıca yakın zamanda çıkması beklenen oyunların Steam sayfalarına da bakabilirsiniz.

İleri tarihlerde çıkacak Mayhem Brawler II: Best of Both Worlds, Emberbane, Anomaly President, To Pixelia, Leila ve çok daha fazlasının Steam sayfasını ziyaret edip yeni bilgiler edinmeniz mümkün.

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