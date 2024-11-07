Türkiye'den Oyunların İndirime Girdiği Land Of The Crescent Etkinliği Steam'de Başladı!
Türkiye'den Oyunların İndirime Girdiği Land Of The Crescent Etkinliği Steam'de Başladı!
Türkiye'den yerli oyunların indirime girdiği Land of the Crescent etkinliği dün akşam saatlerinde Steam üzerinde başladı.
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Birçok yerli yapım indirime girmiş durumda.
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İndirimlerde tercih edebileceğiniz bazı oyunlar;
Ayrıca yakın zamanda çıkması beklenen oyunların Steam sayfalarına da bakabilirsiniz.
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