FM 24'ün Kapak Fotoğrafındaki Gol Sevinci Aslında Beşiktaş'ın Portekizli Yıldızı Joao Mario'ya Ait!
FM 24'ün Kapak Fotoğrafındaki Gol Sevinci Aslında Beşiktaş'ın Portekizli Yıldızı Joao Mario'ya Ait!
Futbol tutkunlarının heyecanla oynadığı Football Manager 2024'ün kapak fotoğrafında yer alan detay, sosyal medyanın gündemde. Özellikle Beşiktaşlı kullanıcıların.
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Football Manager (FM) serisi, gerçekçiliği ve detaycılığıyla bilinir; oyuncular her sene oyunla futboldaki en ince ayrıntıları bile yönetme şansını bulur.
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Oyunda menajerlik yeteneklerini sergilemek kadar, futbolun heyecan dolu anlarını yaşamak da mümkün.
Milyonları ekran başına kitleyen yapımın kapağında da, tıpkı oyun içinde olduğu gibi, futbolun duygusal anlarından birine yer verilmiş.
Kapaktaki gol sevinci aslında Beşiktaşlı Joao Mario’ya ait! Arkasında ise takım arkadaşı Rafa, bu coşkulu anı paylaşıyor.
Kapak fotoğrafının orijinal hali 👇
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