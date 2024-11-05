Samet Akaydin'in Trabzonspor Maçındaki Galibiyet Golüne Sessizliği Taraftarlarını Kızdırdı!
Samet Akaydin'in Trabzonspor Maçındaki Galibiyet Golüne Sessizliği Taraftarlarını Kızdırdı!
Fenerbahçe'de geçen sezondan bu yana sıklıkla eleştirilen Samet Akaydın'ın, Trabzonspor maçındaki galibiyet golünde sergilediği tavır, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada Akaydın'ın kulüpten gönderilmesi gerektiğini ifade eden paylaşımlarda bulunuldu.
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Geçtiğimiz sezonki hatasıyla gündem olmuştu.
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Trabzonspor galibiyetinin ardından yine Fenerbahçeli taraftarlar tarafından "istenmeyen adam" ilan edildi.
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