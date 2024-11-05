Samet Akaydin'in Trabzonspor Maçındaki Galibiyet Golüne Sessizliği Taraftarlarını Kızdırdı!

Fenerbahçe'de geçen sezondan bu yana sıklıkla eleştirilen Samet Akaydın'ın, Trabzonspor maçındaki galibiyet golünde sergilediği tavır, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada Akaydın'ın kulüpten gönderilmesi gerektiğini ifade eden paylaşımlarda bulunuldu.