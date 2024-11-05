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Samet Akaydin'in Trabzonspor Maçındaki Galibiyet Golüne Sessizliği Taraftarlarını Kızdırdı!

Samet Akaydin'in Trabzonspor Maçındaki Galibiyet Golüne Sessizliği Taraftarlarını Kızdırdı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.11.2024 - 20:27

Fenerbahçe'de geçen sezondan bu yana sıklıkla eleştirilen Samet Akaydın'ın, Trabzonspor maçındaki galibiyet golünde sergilediği tavır, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada Akaydın'ın kulüpten gönderilmesi gerektiğini ifade eden paylaşımlarda bulunuldu.

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Geçtiğimiz sezonki hatasıyla gündem olmuştu.

Geçtiğimiz sezonki hatasıyla gündem olmuştu.

İki sene önce Adana Demirspor'dan transfer edilen milli futbolcu, 2023-2024 sezonunun ilk yarısında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk ettiği maçta skandal bir hataya imza atmıştı. Karadeniz ekibi, Akaydin'in ayağından bulduğu fırsatı golle noktalandırmış, Kadıköy deplasmanından 3-2'lik skorla ayrılmıştı.

Trabzonspor galibiyetinin ardından yine Fenerbahçeli taraftarlar tarafından "istenmeyen adam" ilan edildi.

Trabzonspor galibiyetinin ardından yine Fenerbahçeli taraftarlar tarafından "istenmeyen adam" ilan edildi.

30 yaşındaki savunmacı, kulübünün galibiyet golündeki yüz ifadesiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçeliler, Akaydin'a tepki gösterdi, yolların ayrılması gerektiğini belirtti.

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