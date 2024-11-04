Osimhen Gemileri Yaktı: Galatasaray'a Bonservisiyle Transfer Olmak İstiyor!

Youtube'daki kanalında konuşan Karakullukçu, 'Ciddi şekilde teyitli bilgidir; Osimhen'in Galatasaray'a bonservisiyle transferi konusunda fitili ateşleyen kişi Osimhen'in kendisi.' diyerek müjdeyi verdi. Ayrıca, golcü oyuncunun sarı-kırmızılı kulübüne 'Beni alın, ben tamamım' dediğini aktardı.