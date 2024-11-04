Osimhen Gemileri Yaktı: Galatasaray'a Bonservisiyle Transfer Olmak İstiyor!
Osimhen Gemileri Yaktı: Galatasaray'a Bonservisiyle Transfer Olmak İstiyor!
Futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Osimhen'in sarı-kırmızılı formayı kalıcı olarak giymek istediğini açıkladı. Karakullukçu, Nijeryalı futbolcunun yönetime 'Beni alın, ben tamamım' dediğini belirtti.
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Serdar Ali Çelikler, geçtiğimiz günlerde konuyu gündeme getirmişti.
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Uğur Karakullukçu, canlı yayınında resmen açıkladı.
Karakullukçu'nun Osimhen transferi hakkındaki sözlerinin tamamı ve taraftarların tepkileri 👇
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