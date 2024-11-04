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Osimhen Gemileri Yaktı: Galatasaray'a Bonservisiyle Transfer Olmak İstiyor!

Osimhen Gemileri Yaktı: Galatasaray'a Bonservisiyle Transfer Olmak İstiyor!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.11.2024 - 00:44

Futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Osimhen'in sarı-kırmızılı formayı kalıcı olarak giymek istediğini açıkladı. Karakullukçu, Nijeryalı futbolcunun yönetime 'Beni alın, ben tamamım' dediğini belirtti.

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Serdar Ali Çelikler, geçtiğimiz günlerde konuyu gündeme getirmişti.

Serdar Ali Çelikler, geçtiğimiz günlerde konuyu gündeme getirmişti.

VOLE'de konuşan yorumcu, Galatasaray yönetiminin, 70 milyon euro bandında bir para bulup, Osimhen'i devre arasında kalıcı olarak takımda tutmak istediğini aktarmıştı. Bilgi sonrası, sarı-kırmızılılarda heyecan seviyesi yükselmişti.

Uğur Karakullukçu, canlı yayınında resmen açıkladı.

Uğur Karakullukçu, canlı yayınında resmen açıkladı.

Youtube'daki kanalında konuşan Karakullukçu, 'Ciddi şekilde teyitli bilgidir; Osimhen'in Galatasaray'a bonservisiyle transferi konusunda fitili ateşleyen kişi Osimhen'in kendisi.' diyerek müjdeyi verdi. Ayrıca, golcü oyuncunun sarı-kırmızılı kulübüne 'Beni alın, ben tamamım' dediğini aktardı.

Karakullukçu'nun Osimhen transferi hakkındaki sözlerinin tamamı ve taraftarların tepkileri 👇

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