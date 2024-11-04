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Yabancılar Hayran Kaldı: Mourinho'nun Trabzonspor Maçındaki Heyecanı Dünyanın Dilinde

Yabancılar Hayran Kaldı: Mourinho'nun Trabzonspor Maçındaki Heyecanı Dünyanın Dilinde

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.11.2024 - 18:05

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Trabzonspor maçındaki tepkileri, dünya basınında gündem olurken sosyal medyada da yabancı futbolseverlerin dikkatlerini üzerine çekti.

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Üç puan, uzatmanın son dakikasında geldi.

Üç puan, uzatmanın son dakikasında geldi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında, deplasmanda Trabzonspor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 3-2 yenerek lider Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdi. Ev sahibi ekibin gollerini penaltıdan Banza kaydederken, sarı-lacivertlilerde golleri atan isimler, sırasıyla Fred, Dzeko ve Amrabat oldu.

Mourinho, tam anlamıyla sevinçten havalara uçtu. Dünya onu konuştu.

Mourinho, tam anlamıyla sevinçten havalara uçtu. Dünya onu konuştu.

Tecrübeli teknik adam, eleştirilerin odağındayken çıktığı kritik deplasmandan galibiyetle ayırılınca verdiği tepkilerle dış basında ve sosyal medyada kendine geniş yer buldu.

Bleacher Report Football, yaşananları anlattı.

Bleacher Report Football, yaşananları anlattı.
twitter.com

Sosyal medya platformlarında futbol dünyasının önde gelen hesabı B/R Football, X'ten paylaştığı gönderiyle Mourinho'nun mücadele damga vuran anlarını resmederek şu ifadeleri kullandı.

'José Mourinho Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u yendiği maçta:

  • Kart gördü

  • Sofyan Amrabat'ın 102. dakikada attığı golden sonra diz kayması başarısız oldu

  • Trabzonsporlu oyuncuya seslendi

  • Rakip taraftarlarla alay etti

Nereye giderse gitsin spot ışıklarını seviyor 🎥'

Yabancı futbolseverler, paylaşıma büyük ilgi gösterdi. 👇

Yabancı futbolseverler, paylaşıma büyük ilgi gösterdi. 👇
twitter.com

'Adam tam bir eğlence.... taktiklerinden daha çok onu dövüşürken görmek istiyorum çok zevkli.'

twitter.com

'İster saha içindeki taktikleriyle ister saha dışındaki dramatik yetenekleriyle olsun, her zaman ilgi odağı olmayı başaran Mourinho'nun maskaralıkları tam da ona özgü. Bu, onu futbolda bu kadar ilgi çekici bir figür yapan şeyin bir parçası.'

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twitter.com

'Bu yüzden o özel biri.'

twitter.com

'Türkiye ligini gerçekten önemli hale getirdi.'

twitter.com

'Bu adam nereye gitse çok komik oluyor.'

twitter.com

'En sevdiğim menajer! Akıl hastası.'

twitter.com

'Bu yaşına rağmen hala enerjik ve futbola aşık bir adam. Bizim için mükemmel olurdu.'

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twitter.com

'José Mourinho her zaman ilgi odağı olmayı sever, değil mi? Görünüşe göre oyuna biraz drama getirmiş! 🎥'

twitter.com

'Mourinho saha kenarındayken asla sıkıcı bir an olmaz.'

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Anıl

saçmasapan yorumlar,adamın tek olaya tribüne oynayıp şov yapmak bunun için g.tlerinden özel biri geyiği çıkarmış,daha anlaşılacak dille Mert Hakan denen elem... Devamını Gör

yasinkursun01

dünya değildir o Kadıköy felandır gidin bi bakın

ilker tutuş

Fatih Terime , Şenol Güneşe 30 sene tahammül ettik, rakipler morinhoya bakalım ne kadar katlanacak