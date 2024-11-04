Yabancılar Hayran Kaldı: Mourinho'nun Trabzonspor Maçındaki Heyecanı Dünyanın Dilinde
Yabancılar Hayran Kaldı: Mourinho'nun Trabzonspor Maçındaki Heyecanı Dünyanın Dilinde
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Trabzonspor maçındaki tepkileri, dünya basınında gündem olurken sosyal medyada da yabancı futbolseverlerin dikkatlerini üzerine çekti.
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Üç puan, uzatmanın son dakikasında geldi.
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Mourinho, tam anlamıyla sevinçten havalara uçtu. Dünya onu konuştu.
Bleacher Report Football, yaşananları anlattı.
Yabancı futbolseverler, paylaşıma büyük ilgi gösterdi. 👇
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saçmasapan yorumlar,adamın tek olaya tribüne oynayıp şov yapmak bunun için g.tlerinden özel biri geyiği çıkarmış,daha anlaşılacak dille Mert Hakan denen elem... Devamını Gör
dünya değildir o Kadıköy felandır gidin bi bakın
Fatih Terime , Şenol Güneşe 30 sene tahammül ettik, rakipler morinhoya bakalım ne kadar katlanacak