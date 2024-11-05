Fenerbahçe Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Açıklamalarına Dayanamadı!
Fenerbahçe Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Açıklamalarına Dayanamadı!
Fenerbahçe, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın Galatasaray maçıyla ilgili yaptığı açıklamaya cevap verdi. Sarı-lacivertli kulüp, Yıldırım'ın gündeme gelme çabası olduğunu ifade etti.
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Yüksel Yıldırım ne demişti?
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"Siz neden 3-1 yenildiniz?"
Fenerbahçe, Yıldırım'a tepki gösterdi. 👇
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