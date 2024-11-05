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Fenerbahçe Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Açıklamalarına Dayanamadı!

Fenerbahçe Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Açıklamalarına Dayanamadı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.11.2024 - 19:11

Fenerbahçe, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın Galatasaray maçıyla ilgili yaptığı açıklamaya cevap verdi. Sarı-lacivertli kulüp, Yıldırım'ın gündeme gelme çabası olduğunu ifade etti.

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Yüksel Yıldırım ne demişti?

Yüksel Yıldırım ne demişti?

10 Kasım Pazar günü saat 16'da Galatasaray'a konuk olacak Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, kritik maça dair şu cümleleri kullanmıştı:

“Biz sahada konuşuyoruz. Pazar günü de Rams Park'ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın. Benim Başkan olduğum sürece Samsunspor asla maç satmaz ve satmayacak da. Bu böyle biline Fenerbahçeliler tarafından'

"Siz neden 3-1 yenildiniz?"

"Siz neden 3-1 yenildiniz?"

Yıldırım, Fenerbahçe taraftarlarının kendisine yönelik eleştirilerine ise şöyle cevap vermişti:

“Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz? Önce onu açıklayın, sonra da bize sallayın. Fenerbahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı. ‘Adalet’ deyip adaleti vermek istemeyenlerle ne konuşabiliriz ki! Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu anlatamazsınız'

Fenerbahçe, Yıldırım'a tepki gösterdi. 👇

Fenerbahçe, Yıldırım'a tepki gösterdi. 👇

'ZORUNLU AÇIKLAMA

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın bitmek bilmeyen açıklamalarından bir yenisini daha bugün itibarıyla takip etmiş bulunuyoruz. 

Bu hafta karşılaşacağı rakibi ile ilgili hedefini anlatırken zorlama bir yaklaşımla Fenerbahçe ismini gündeme getirmesini ve yorumlarını Fenerbahçe üzerinden yapmasını kendisinin “gündem değiştirerek gündeme gelme çabası” olarak görüyoruz. 

Yüksel Yıldırım’a, haddini ve sınırını aşan bir yaklaşımla Kulübümüzün adını kullanmaktan vazgeçmesini,  

Kulübünün adının geçtiği ana gündem ve iddialara odaklanmasını, 

Bir maçtan sonra daha “beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur” mesajına mahal vermemek adına gereken önlemleri almasını öneriyoruz.'

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