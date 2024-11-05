Trabzonspor'u Boş Geçmeyen Fred Golünden Sonra Cristian Baroni'yi Akıllara Getirdi

Brezilyalı yıldız orta saha, bu sezon dördüncü kez fileleri havalandırırken golünü Baroni'nin gol sevinciyle kutladı. 2009-2014 yılları arasında sarı-lacivertli formayı terleten Baroni, Trabzonspor maçlarında attığı gollerle hafızlarda yer etmişti. Fred gibi Brezilyalı ismin gol sevinçleri de o döneme damga vurmuştu.