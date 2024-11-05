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Trabzonspor'u Boş Geçmeyen Fred Golünden Sonra Cristian Baroni'yi Akıllara Getirdi

Trabzonspor'u Boş Geçmeyen Fred Golünden Sonra Cristian Baroni'yi Akıllara Getirdi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.11.2024 - 18:15

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred'in Trabzonspor maçında sarı-lacivertli takımının eski futbolcularından Cristian Baroni'nin hafızalardan silinmeyen gol sevincini yapması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Fred, Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında üç puana 3-2'lik skorla ulaştığı maçta, karşılaşmanın ilk golünü kaydetmişti.

Fred, Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında üç puana 3-2'lik skorla ulaştığı maçta, karşılaşmanın ilk golünü kaydetmişti.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan son dakikada bulduğu golle galip ayrılmıştı. Fred, 42. dakikada En-Neysri'nin asistinde skoru 1-0 yaparak takımını öne geçirmişti.

Gol sevinci dikkat çekmişti.

Gol sevinci dikkat çekmişti.

Brezilyalı yıldız orta saha, bu sezon dördüncü kez fileleri havalandırırken golünü Baroni'nin gol sevinciyle kutladı. 2009-2014 yılları arasında sarı-lacivertli formayı terleten Baroni, Trabzonspor maçlarında attığı gollerle hafızlarda yer etmişti. Fred gibi Brezilyalı ismin gol sevinçleri de o döneme damga vurmuştu.

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