Trabzonspor'u Boş Geçmeyen Fred Golünden Sonra Cristian Baroni'yi Akıllara Getirdi
Trabzonspor'u Boş Geçmeyen Fred Golünden Sonra Cristian Baroni'yi Akıllara Getirdi
Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred'in Trabzonspor maçında sarı-lacivertli takımının eski futbolcularından Cristian Baroni'nin hafızalardan silinmeyen gol sevincini yapması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Fred, Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında üç puana 3-2'lik skorla ulaştığı maçta, karşılaşmanın ilk golünü kaydetmişti.
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Gol sevinci dikkat çekmişti.
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