Cem Gölbaşı'nın Tutuklanmasının Ardından Genç Fenerbahçeliler'den Açıklama!
Cem Gölbaşı'nın Tutuklanmasının Ardından Genç Fenerbahçeliler'den Açıklama!
Genç Fenerbahçeliler, liderleri Cem Gölbaşı'nın tutuklanmasının ardından X hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada, birlik çağrısı yapılırken adalete güvenildiği ifade edildi.
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"Bu olay bir şeylerin nedeni değil sonucudur"
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"Cem abimizi tribünlere bekliyor ve yüce Türk adaletine güveniyoruz"
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