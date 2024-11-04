Cem Gölbaşı'nın Tutuklanmasının Ardından Genç Fenerbahçeliler'den Açıklama!

'CAMİAMIZIN DİKKATİNE

Son günlerde eleştiri maksadını aşan, grubumuz ile Cem abimize alenen hedef gösteren ve bel altı hakaretler içeren paylaşımlar sebebiyle Cem abimizin yaşadığı olay kamuoyunun malumudur.

Genç Fenerbahçeliler, içerisinde birçok farklı görüşün bulunduğu bir gruptur. Tarafımıza yapılan her türlü yapıcı eleştiri başımızın tacıdır. Ancak ipleri kimin elinde olduğu belli olmayan, neye hizmet ettiği meçhul olan anonim hesaplarla başlatılan ve adeta bir linç kampanyasına dönüşen sosyal medyadaki olaylar neticesinde geldiğimiz sonuç ve yaşananlar ortadadır.

Yaşanan bu olay bir şeylerin nedeni değil, sonucudur. Bizi buraya getiren nedenlerden herkes kendi payına düşen çıkarımları yapmalıdır. Sosyal medyadaki bu furya, tribündeki ve sosyal medyadaki Fenerbahçelileri karşı karşıya getirip Fenerbahçemizin birlik ve beraberliğine gölge düşürmektedir.'