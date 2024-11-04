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Cem Gölbaşı'nın Tutuklanmasının Ardından Genç Fenerbahçeliler'den Açıklama!

Cem Gölbaşı'nın Tutuklanmasının Ardından Genç Fenerbahçeliler'den Açıklama!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.11.2024 - 23:01

Genç Fenerbahçeliler, liderleri Cem Gölbaşı'nın tutuklanmasının ardından X hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada, birlik çağrısı yapılırken adalete güvenildiği ifade edildi.

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"Bu olay bir şeylerin nedeni değil sonucudur"

"Bu olay bir şeylerin nedeni değil sonucudur"

'CAMİAMIZIN DİKKATİNE

Son günlerde eleştiri maksadını aşan, grubumuz ile Cem abimize alenen hedef gösteren ve bel altı hakaretler içeren paylaşımlar sebebiyle Cem abimizin yaşadığı olay kamuoyunun malumudur.

Genç Fenerbahçeliler, içerisinde birçok farklı görüşün bulunduğu bir gruptur. Tarafımıza yapılan her türlü yapıcı eleştiri başımızın tacıdır. Ancak ipleri kimin elinde olduğu belli olmayan, neye hizmet ettiği meçhul olan anonim hesaplarla başlatılan ve adeta bir linç kampanyasına dönüşen sosyal medyadaki olaylar neticesinde geldiğimiz sonuç ve yaşananlar ortadadır.

Yaşanan bu olay bir şeylerin nedeni değil, sonucudur. Bizi buraya getiren nedenlerden herkes kendi payına düşen çıkarımları yapmalıdır. Sosyal medyadaki bu furya, tribündeki ve sosyal medyadaki Fenerbahçelileri karşı karşıya getirip Fenerbahçemizin birlik ve beraberliğine gölge düşürmektedir.'

"Cem abimizi tribünlere bekliyor ve yüce Türk adaletine güveniyoruz"

"Cem abimizi tribünlere bekliyor ve yüce Türk adaletine güveniyoruz"

Olayları yorumlarken neden-sonuç ilişkisi kurarak değerlendirmenizi bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte birbirimizi yıpratmak yerine gücümüzü Fenerbahçe düşmanlarına karşı birlik olarak harcamamız, Fenerbahçemizin menfaatleri doğrultusunda olacaktır.

Cem Gölbaşı abimizin ve kardeşlerimizin bir an önce özgürlüğüne kavuşup ait olduğu yere, tribünlere dönmesini bekliyor ve yüce Türk adaletine güveniyoruz.

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