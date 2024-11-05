Benfica Kerem Aktürkoğlu'nun Yükselen Performansı Karşısında Harekete Geçti!
Benfica Kerem Aktürkoğlu'nun Yükselen Performansı Karşısında Harekete Geçti!
Benfica, Avrupa futbolunun en dikkat çekici isimlerinden biri haline gelen Kerem Aktürkoğlu için adım atmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlı kulübün, sezon başına damga vuran oyuncusunu elde tutmak için sözleşmede değişikliğe gitmek istediği belirtildi.
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Performansıyla göz kamaştırıyor.
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Serbest kalma bedelinde artışa gidiliyor.
Skor katkısı ve taraftar desteğiyle zirvede.
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