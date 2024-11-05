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Benfica Kerem Aktürkoğlu'nun Yükselen Performansı Karşısında Harekete Geçti!

Benfica Kerem Aktürkoğlu'nun Yükselen Performansı Karşısında Harekete Geçti!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.11.2024 - 21:37

Benfica, Avrupa futbolunun en dikkat çekici isimlerinden biri haline gelen Kerem Aktürkoğlu için adım atmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlı kulübün, sezon başına damga vuran oyuncusunu elde tutmak için sözleşmede değişikliğe gitmek istediği belirtildi.

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Performansıyla göz kamaştırıyor.

Performansıyla göz kamaştırıyor.

Benfica'nın yaz transfer döneminde Galatasaray’dan renklerine kattığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği olağanüstü performansla Portekiz’de adından sıkça söz ettirmeye başladı. Takıma katıldığı ilk andan itibaren Benfica taraftarının sevgisini kazanan Kerem, kısa sürede kulübün en önemli oyuncularından biri oldu.

Serbest kalma bedelinde artışa gidiliyor.

Serbest kalma bedelinde artışa gidiliyor.

Portekiz basınından Glorioso1904'ün haberine göre Benfica yönetimi, Kerem Aktürkoğlu'nun mevcut sözleşmesine yönelik bazı değişiklikler yapmak üzere harekete geçti. Benfica'nın, Kerem’in sözleşmesinde bulunan 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini 100 milyon euroya çıkarmayı hedeflediği öne sürülüyor. Bu hamleyle kulüp, Avrupa devlerinin yıldız futbolcuya olan ilgisini daha sıkı bir sözleşme ile dengelemek istiyor.

Skor katkısı ve taraftar desteğiyle zirvede.

Skor katkısı ve taraftar desteğiyle zirvede.

2029 yılına kadar süren sözleşmesi bulunan milli yıldız, şimdiden ligde 9 maçta 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyerek takımın skor yükünü üstlenen isimlerden biri haline geldi. Hem Benfica taraftarları hem de Portekiz futbol camiası, kanat oyuncusunun saha içindeki hızı, tekniği ve bitiriciliğini takdir ediyor.

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