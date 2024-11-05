Benfica Kerem Aktürkoğlu'nun Yükselen Performansı Karşısında Harekete Geçti!

Portekiz basınından Glorioso1904'ün haberine göre Benfica yönetimi, Kerem Aktürkoğlu'nun mevcut sözleşmesine yönelik bazı değişiklikler yapmak üzere harekete geçti. Benfica'nın, Kerem’in sözleşmesinde bulunan 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini 100 milyon euroya çıkarmayı hedeflediği öne sürülüyor. Bu hamleyle kulüp, Avrupa devlerinin yıldız futbolcuya olan ilgisini daha sıkı bir sözleşme ile dengelemek istiyor.