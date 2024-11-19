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6 Aralık Günü Çıkacak Yeni Marvel Oyununda 33 Karakter Yer Alacak!

6 Aralık Günü Çıkacak Yeni Marvel Oyununda 33 Karakter Yer Alacak!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 12:06

6 Aralık'ta çıkması planlanan ve oynaması ücretsiz olacak yeni Marvel oyununda tam 33 karakter yer alacağı açıklandı. Bu karakterlerden bazıları henüz tanıtılmadı ancak oyunun şampiyon yelpazesi bir hayli geniş. Gelin birlikte bakalım;

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Marvel Rivals 6 Aralık'ta çıkıyor!

Marvel Rivals 6 Aralık'ta çıkıyor!

Oynaması ücretsiz olarak çıkacak Marvel Rivals, takım tabanlı bir aksiyon deneyimi sunacak. 6 Aralık günü oynanabilir olacak bu yapım içerisinde toplamda 33 karakterin yer alacağı açıklandı.

Marvel karakterleri ile aksiyon dolu bir maceraya hazır olun!

Marvel karakterleri ile aksiyon dolu bir maceraya hazır olun!

Marvel Rivals, özünde takım tabanlı bir PVP nişancı oyunu. İçerisinde Marvel süper kahramanları ile oynayabiliyorsunuz. 6 Aralık günü çıkacak oyunda aynı zamanda yıkılabilir çevre unsurları da bulunuyor. Farklı haritalarda yine farklı oyun modları da mevcut olacak.

Şimdiye kadar 27 karakter tanıtıldı.

Şimdiye kadar 27 karakter tanıtıldı.

Oyunda yer alacağı belli olan 27 karakterin listesi şu şekilde;

  • Moon Knight

  • Psylocke

  • Winter Soldier

  • Captain America 

  • Thor

  • Jeff

  • The Punisher

  • Storm

  • Scarlet Witch

  • Adam Warlock

  • Venom

  • Peni Parker

  • Mantis

  • Magneto

  • Doctor Strange

  • Spider-Man

  • Hulk

  • Black Panther

  • Iron Man

  • Luna Snow

  • Hela

  • Namor

  • Star Lord

  • Loki

  • Magik

  • Groot

  • Rocket Raccoon

Geriye 6 karakter daha kalıyor!

Geriye 6 karakter daha kalıyor!

27 Marvel karakteri belli oldu ancak geriye henüz tanıtılmamış 6 karakter daha kalıyor. Bu karakterlerin hangileri olacağı şimdilik belirsiz ancak bazı kaynaklara göre Vision, Red Hulk, Falcon, Wolverine ve Black Bolt gibi karakterlerin de oyunda yer alması bekleniyor.

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