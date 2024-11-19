6 Aralık Günü Çıkacak Yeni Marvel Oyununda 33 Karakter Yer Alacak!
6 Aralık Günü Çıkacak Yeni Marvel Oyununda 33 Karakter Yer Alacak!
6 Aralık'ta çıkması planlanan ve oynaması ücretsiz olacak yeni Marvel oyununda tam 33 karakter yer alacağı açıklandı. Bu karakterlerden bazıları henüz tanıtılmadı ancak oyunun şampiyon yelpazesi bir hayli geniş. Gelin birlikte bakalım;
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Marvel Rivals 6 Aralık'ta çıkıyor!
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Marvel karakterleri ile aksiyon dolu bir maceraya hazır olun!
Şimdiye kadar 27 karakter tanıtıldı.
Geriye 6 karakter daha kalıyor!
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