onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gaming
Arcane Bitti Fakat Daha Fazla League of Legends TV İçeriği Gelebilir!

Arcane Bitti Fakat Daha Fazla League of Legends TV İçeriği Gelebilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 15:01

League of Legends evreni, Arcane dizisi ile geniş kitlelere yayılmayı başarmıştı. Arcane'in final yapması ile birlikte hayranlar, yeni projeler için heyecanlanmaya başladı bile. Bu heyecana karşılık olarak da ilk yeşil ışık League of Legends'ın yaratıcısından geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Arcane defteri kapandı.

Arcane defteri kapandı.

League of Legends evreninde geçen Arcane'in, birkaç gün önce ikinci sezonu yayınlandı. Yayınlanan bu sezon ile birlikte de Arcane dizisi son bulmuş oldu.

Dizinin yeni sezonu da beğenildi.

Dizinin yeni sezonu da beğenildi.

İlk sezonu ile büyük başarılar elde eden Arcane, devam sezonu ile üstüne koymayı başardı. İzleyiciler tarafından fazlasıyla beğenilen Arcane'in ikinci sezonu, inceleme puanlarında da ilk sezonu geçmeyi başardı.

Farklı projeler gelebilir.

Farklı projeler gelebilir.
twitter.com

Arcane'in neden devam etmediğini merak eden izleyiciler, League of Legends'ın yaratıcılarından olan Marc Merrill'a bir mesaj yolladı. Marc ise bu mesaja ' Anlatılacak farklı hikayeler var.' şeklinde bir cevap yazdı.

Bu cevap yeni projeler için bir yeşil ışık olabilir.

Bu cevap yeni projeler için bir yeşil ışık olabilir.

Marc'ın verdiği cevap, birçok kişide heyecan uyandırdı. Bunun en büyük nedeni şüphesiz Arcane'in elde ettiği büyük başarı. League of Legends hayranları, bu markadan gelecek başka bir uyarlamayı dört gözle bekliyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın