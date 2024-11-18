Arcane Bitti Fakat Daha Fazla League of Legends TV İçeriği Gelebilir!
Arcane Bitti Fakat Daha Fazla League of Legends TV İçeriği Gelebilir!
League of Legends evreni, Arcane dizisi ile geniş kitlelere yayılmayı başarmıştı. Arcane'in final yapması ile birlikte hayranlar, yeni projeler için heyecanlanmaya başladı bile. Bu heyecana karşılık olarak da ilk yeşil ışık League of Legends'ın yaratıcısından geldi.
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Arcane defteri kapandı.
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Dizinin yeni sezonu da beğenildi.
Farklı projeler gelebilir.
Bu cevap yeni projeler için bir yeşil ışık olabilir.
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