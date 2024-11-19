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Söylenti: Back 4 Blood'un Devam Oyunu Geliştirme Aşamasında Olabilir!

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Söylenti: Back 4 Blood'un Devam Oyunu Geliştirme Aşamasında Olabilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 16:16

Back 4 Blood, 2021 yılında piyasaya sürülmüştü. Left 4 Dead ile oldukça benzer bir yapıya sahip olan oyun, ortalamanın üzerine çıkmayı başaramamıştı. Ortaya atılan yeni söylentilere göre, Back 4 Blood markası için yeni bir oyun geliştiriliyor.

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Left 4 Dead'in ruhani devamı.

Left 4 Dead'in ruhani devamı.

Back 4 Blood, bizlere zombilerle dolu bir dünya vadediyor. Belirli haritalara girip görev tamamlıyor, zombi öldürüyor ve hikâyede ilerliyoruz. Oyun, genel yapısı ile Left 4 Dead serisinin birebir aynısı diyebiliriz. Bunun yanında oyunu geliştiren Turtle Rock Studios, Left 4 Dead'in de geliştirici koltuğunda oturmuştu.

Oyuncular tarafından karışık incelemeler aldı.

Oyuncular tarafından karışık incelemeler aldı.

Back 4 Blood, çıktığı dönem oyuncular ve basın kuruluşları tarafından incelendi. Basın incelemelerinde ortalama bir puan tutturmayı başaran yapım, kullanıcı incelemelerinde ise basına nazaran düşük puanlar aldı.

Popülerliğini gün geçtikçe kaybetti.

Popülerliğini gün geçtikçe kaybetti.

Back 4 Blood, çıkışı ile iyi bir başlangıç yapmıştı. Zaman ilerledikçe oyuna olan ilgi de azaldı. İçerik çeşitliliğinin az olması, oyuncuları bu yapımdan uzaklaştıran unsurlardan sadece biriydi.

Devam oyunu geliştiriliyor olabilir.

Devam oyunu geliştiriliyor olabilir.

Ortaya atılan yeni iddialara göre Turtle Rock Studios, Back 4 Blood için bir devam oyunu projesinde çalışıyor olabilir. Bu iddiayı güçlendiren detaylardan biri de stüdyonun aylar önce yaptığı yeni işe alım. Yapılan bu işe alımdaki en önemli detay ise işe alınan kişide aranan FPS ve eşli oyuncu alanındaki tecrübe.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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