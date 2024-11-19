Söylenti: Back 4 Blood'un Devam Oyunu Geliştirme Aşamasında Olabilir!

Ortaya atılan yeni iddialara göre Turtle Rock Studios, Back 4 Blood için bir devam oyunu projesinde çalışıyor olabilir. Bu iddiayı güçlendiren detaylardan biri de stüdyonun aylar önce yaptığı yeni işe alım. Yapılan bu işe alımdaki en önemli detay ise işe alınan kişide aranan FPS ve eşli oyuncu alanındaki tecrübe.