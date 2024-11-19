Söylenti: Back 4 Blood'un Devam Oyunu Geliştirme Aşamasında Olabilir!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Söylenti: Back 4 Blood'un Devam Oyunu Geliştirme Aşamasında Olabilir!
Back 4 Blood, 2021 yılında piyasaya sürülmüştü. Left 4 Dead ile oldukça benzer bir yapıya sahip olan oyun, ortalamanın üzerine çıkmayı başaramamıştı. Ortaya atılan yeni söylentilere göre, Back 4 Blood markası için yeni bir oyun geliştiriliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Left 4 Dead'in ruhani devamı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncular tarafından karışık incelemeler aldı.
Popülerliğini gün geçtikçe kaybetti.
Devam oyunu geliştiriliyor olabilir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın