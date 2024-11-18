Söylenti: Dark Souls 3 İçin Bir Remastered Projesi Gelebilir!
Söylenti: Dark Souls 3 İçin Bir Remastered Projesi Gelebilir!
Ortaya çıkan yeni iddialara göre Dark Souls 3 için bir remastered projesi gelebilir.
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Dark Souls 3, FromSoftware'in en iyi oyunlarından birisi.
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Daha önce performans yaması yapılmıştı.
FromSoftware bununla yetinmeyecek gibi görünüyor.
Serinin hayranları bu duruma sıcak bakmıyor.
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