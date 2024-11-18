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Söylenti: Dark Souls 3 İçin Bir Remastered Projesi Gelebilir!

Söylenti: Dark Souls 3 İçin Bir Remastered Projesi Gelebilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 12:38

Ortaya çıkan yeni iddialara göre Dark Souls 3 için bir remastered projesi gelebilir.

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Dark Souls 3, FromSoftware'in en iyi oyunlarından birisi.

Dark Souls 3, FromSoftware'in en iyi oyunlarından birisi.

Dark Souls serisinin son oyunu olan üçüncü yapım, oyunculardan fazlasıyla iyi yorumlar almayı başarmıştı. Bu yorumlarla birlikte büyük bir satış başarısına da imza atmayı başarmıştı.

Daha önce performans yaması yapılmıştı.

Daha önce performans yaması yapılmıştı.

Dark Souls 3, PlayStation 4 için çıktığında 30 FPS kilitli şekilde gelmişti. Yeni neslin çıkması ile birlikte bu durumu düzeltmek için bir güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme sizlere, PlayStation 5 üzerinde 60 FPS desteği sunuyor.

FromSoftware bununla yetinmeyecek gibi görünüyor.

FromSoftware bununla yetinmeyecek gibi görünüyor.

Ortaya çıkan yeni söylentilere göre, Dark Souls 3 için bir remastered projesi geliştiriliyor. Bu bilgiyi ortaya atan XboxEra kanalı, daha önce birçok sızıntı ile gündeme gelmiş ve bu sızıntıların büyük bir kısmını tutturmuştu.

Serinin hayranları bu duruma sıcak bakmıyor.

Serinin hayranları bu duruma sıcak bakmıyor.

Souls hayranları, Dark Souls 3 için gelecek bir remastered projesine çok sıcak bakmıyor. Bunun en büyük nedeni ise yıllardır Bloodborne için bir güncelleme beklemeleri ve bunun gerçekleşmemesi. Oyuncular, Dark Souls 3 yerine Bloodborne için bir remastered projesi yapılmasına daha olumlu bakıyor.

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