Söylenti: Dark Souls 3 İçin Bir Remastered Projesi Gelebilir!

Souls hayranları, Dark Souls 3 için gelecek bir remastered projesine çok sıcak bakmıyor. Bunun en büyük nedeni ise yıllardır Bloodborne için bir güncelleme beklemeleri ve bunun gerçekleşmemesi. Oyuncular, Dark Souls 3 yerine Bloodborne için bir remastered projesi yapılmasına daha olumlu bakıyor.