Sevdiği Kız İçin Dünyayı Ateşe Verenden Kardeşine Tezgah Kurana Haftanın En Komik Steam Yorumları!
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Sevdiği Kız İçin Dünyayı Ateşe Verenden Kardeşine Tezgah Kurana Haftanın En Komik Steam Yorumları!
Oyun incelemek basına özel bir durum değil. Birçok oyuncu, Steam'den satın alıp oynadıkları oyunlar hakkında deneyimlerini paylaşıyor. Tabii, bu deneyimleri mizah unsurları ile birleştirip yüzlerde tebessüm bırakan oyuncular da var. Biz de geçtiğimiz hafta yayınlanmış en komik Steam incelemelerini derledik.
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10. Hayata her zaman pozitif bakıyoruz.
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9. Biz oyuncular duyguysal insanlarızdır.
8. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.
7. Oyuna yeni başlayan bir dostumuz.
6. Bedelli ücretleri de bir hayli arttı.
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5. Sağa gitmek için sola kır.
4. Harry Kane iyi futbolcudur aslında.
3. İnsanoğlu nankördür...
2. Tezgah lan bu!
1. Yok olmaya yüz tutmuş bir dünyada olmazsa olmaz tek bir şey vardır...
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