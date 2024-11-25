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Sevdiği Kız İçin Dünyayı Ateşe Verenden Kardeşine Tezgah Kurana Haftanın En Komik Steam Yorumları!

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Sevdiği Kız İçin Dünyayı Ateşe Verenden Kardeşine Tezgah Kurana Haftanın En Komik Steam Yorumları!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 15:25

Oyun incelemek basına özel bir durum değil. Birçok oyuncu, Steam'den satın alıp oynadıkları oyunlar hakkında deneyimlerini paylaşıyor. Tabii, bu deneyimleri mizah unsurları ile birleştirip yüzlerde tebessüm bırakan oyuncular da var. Biz de geçtiğimiz hafta yayınlanmış en komik Steam incelemelerini derledik.

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10. Hayata her zaman pozitif bakıyoruz.

10. Hayata her zaman pozitif bakıyoruz.

Oyun: Buckshot Roulette

9. Biz oyuncular duyguysal insanlarızdır.

9. Biz oyuncular duyguysal insanlarızdır.

Oyun: Banana

8. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.

8. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.

Oyun: Crab Game

7. Oyuna yeni başlayan bir dostumuz.

7. Oyuna yeni başlayan bir dostumuz.

Oyun: Dota 2

6. Bedelli ücretleri de bir hayli arttı.

6. Bedelli ücretleri de bir hayli arttı.

Oyun: PUBG

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5. Sağa gitmek için sola kır.

5. Sağa gitmek için sola kır.

Oyun: F1 24

4. Harry Kane iyi futbolcudur aslında.

4. Harry Kane iyi futbolcudur aslında.

Oyun: EA FC 25

3. İnsanoğlu nankördür...

3. İnsanoğlu nankördür...

Oyun: Elden Ring

2. Tezgah lan bu!

2. Tezgah lan bu!

Oyun: Mount & Blade II: Bannerlord

1. Yok olmaya yüz tutmuş bir dünyada olmazsa olmaz tek bir şey vardır...

1. Yok olmaya yüz tutmuş bir dünyada olmazsa olmaz tek bir şey vardır...

Oyun: Stalker 2

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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