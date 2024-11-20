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STALKER 2 Çıktı! İlk İncelemeler Nasıl?

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STALKER 2 Çıktı! İlk İncelemeler Nasıl?

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
20.11.2024 - 21:43

Yıllardır heyecanla beklenen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl geçtiğimiz saatlerde resmi olarak piyasaya sürüldü. Eleştirmenlerden gelen ilk incelemeler ise kafalarda soru işareti bırakıyor.

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Erteleme üstüne erteleme görmüştü.

Erteleme üstüne erteleme görmüştü.

Çok uzun bir zamandır çıkması beklenen ama sürekli ertelemelere maruz kalan S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, geçtiğimiz saatlerde resmi olarak piyasaya sürüldü. Kıyamet sonrası bir hayatta kalma oyunu olan Stalker 2, bu yılın en çok beklenen oyunları arasında yer alıyordu.

Sistem gereksinimleri tartışma yaratmıştı.

Sistem gereksinimleri tartışma yaratmıştı.

Günümüzde oyunların artık güçlü sistemler istemesine alıştık ancak Stalker 2'nin belirlediği PC sistem gereksinimleri çoğu oyuncuyu ikiye bölmüştü. Ayrıca oyunun 150 GB bir depolama alanı istemesi de bir diğer tartışma konusu olmuştu.

İnceleme puanları ne durumda?

İnceleme puanları ne durumda?

Global derecelendirme sitelerinden birisi olan Metacritic üzerinde oyun şu an 52 incelemeyle 74 puan ortalamasına sahip. Bir diğer site olan OpenCritic üzerinde ise 48 incelemeyle 76 puana sahip. İncelemelerde en çok bahsedilen durum ise oyun içi hatalar ve optimizasyon problemleri.

Oyun içi hataların çok fazla olduğu bildiriliyor.

Oyun içi hataların çok fazla olduğu bildiriliyor.

Yapılan incelemelerin genelinde oyun içi hataların yer aldığı bildiriliyor. Bazı incelemelerde ise oyunun yer yer optimizasyon sorunu yaşadığı söyleniyor. Ancak geliştirici GSC Game World, oyuna yeni güncellemeler geleceğinin altını çiziyor.

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Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu
Onedio Üyesi
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