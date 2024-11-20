STALKER 2 Çıktı! İlk İncelemeler Nasıl?
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STALKER 2 Çıktı! İlk İncelemeler Nasıl?
Yıllardır heyecanla beklenen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl geçtiğimiz saatlerde resmi olarak piyasaya sürüldü. Eleştirmenlerden gelen ilk incelemeler ise kafalarda soru işareti bırakıyor.
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Erteleme üstüne erteleme görmüştü.
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Sistem gereksinimleri tartışma yaratmıştı.
İnceleme puanları ne durumda?
Oyun içi hataların çok fazla olduğu bildiriliyor.
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