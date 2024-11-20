STALKER 2 Çıktı! İlk İncelemeler Nasıl?

Global derecelendirme sitelerinden birisi olan Metacritic üzerinde oyun şu an 52 incelemeyle 74 puan ortalamasına sahip. Bir diğer site olan OpenCritic üzerinde ise 48 incelemeyle 76 puana sahip. İncelemelerde en çok bahsedilen durum ise oyun içi hatalar ve optimizasyon problemleri.