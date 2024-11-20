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Farming Simulator 25'in Satış Sayısı Dudak Uçuklatıyor!

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Farming Simulator 25'in Satış Sayısı Dudak Uçuklatıyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
20.11.2024 - 17:31

12 Kasım günü piyasaya sürülen ve serinin en yeni oyunu konumunda yer alan Farming Simulator 25, satış sayısıyla resmen dudak uçuklatıyor. Açıklanan bilgilere göre oyun sadece 8 günde 2 milyon adet satmış durumda.

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Farming Simulator 25 henüz yeni çıktı.

Farming Simulator 25 henüz yeni çıktı.

12 Kasım tarihinde piyasaya sürülen Farming Simulator 25, bildiğiniz üzere bir çiftçilik simülasyonu. Oyun içerisinde kendi çiftliğinizin sahibi oluyor ve onu yönetirken bir diğer yandan da tarım işlerine bakıyorsunuz. Giants Software tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyunun satış sayısı ise hayrete düşürüyor.

X hesabından açıklama geldi.

X hesabından açıklama geldi.

Farming Simulator resmi X hesabından yapılan paylaşıma göre oyun, sadece 8 gün içerisinde 2 milyon adet satmış durumda. Geliştirici ekip oyunculara gösterdikleri destek için teşekkür ediyor ve aynı zamanda oyunun güncellenmeye devam edeceğinin de altını çiziyor.

Steam'de olumlu incelemeler alıyor.

Steam'de olumlu incelemeler alıyor.

12 Kasım gününden bu yana piyasada olan Farming Simulator 25, Steam'de de oyuncular tarafından sevilen oyunlar arasında yer alıyor. Şu ana kadar yapılan 6,836 incelemenin %75'i çoğunlukla olumlu durumda yer alıyor. Oyuncular optimizasyon konularından yakınsa bile genel anlamda iyi bir deneyim yaşadıklarını ifade ediyorlar.

Peki siz oyunu oynadınız mı?

Peki siz oyunu oynadınız mı?

Farming Simulator 25 hem 8 günde 2 milyon adet satmasıyla hem de oyunculardan iyi eleştiriler almasıyla ünlenmeyi başardı. Peki siz oyunu deneyimleme şansına eriştiniz mi?

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Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu
Onedio Üyesi
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