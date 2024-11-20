Farming Simulator 25'in Satış Sayısı Dudak Uçuklatıyor!
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Farming Simulator 25'in Satış Sayısı Dudak Uçuklatıyor!
12 Kasım günü piyasaya sürülen ve serinin en yeni oyunu konumunda yer alan Farming Simulator 25, satış sayısıyla resmen dudak uçuklatıyor. Açıklanan bilgilere göre oyun sadece 8 günde 2 milyon adet satmış durumda.
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Farming Simulator 25 henüz yeni çıktı.
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X hesabından açıklama geldi.
Steam'de olumlu incelemeler alıyor.
Peki siz oyunu oynadınız mı?
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