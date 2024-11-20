Farming Simulator 25'in Satış Sayısı Dudak Uçuklatıyor!

12 Kasım tarihinde piyasaya sürülen Farming Simulator 25, bildiğiniz üzere bir çiftçilik simülasyonu. Oyun içerisinde kendi çiftliğinizin sahibi oluyor ve onu yönetirken bir diğer yandan da tarım işlerine bakıyorsunuz. Giants Software tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyunun satış sayısı ise hayrete düşürüyor.