Hiç Var Olmamasına Rağmen Dünyanın En Tehlikeli Oyunu Olarak Adlandırılan Oyun: Polybius
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Hiç Var Olmamasına Rağmen Dünyanın En Tehlikeli Oyunu Olarak Adlandırılan Oyun: Polybius
1980'lerin karanlık arcade salonlarından çıkan bir şehir efsanesi, bugüne kadar konuşulmayı nasıl başardı? Polybius, var olmamasına rağmen korkutucu hikayeleri ve komplo teorileriyle zihnimizi ele geçiren bir fenomen. Peki, bağımlılık yapıcı etkiler ve gizemli adamların gölgesinde kalan bu oyun gerçek mi yoksa sadece bir hayal ürünü mü? İşte biz de bunu irdelemeye geldik! Gelin, beraber göz atalım bu 'korkutucu' oyuna...
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Polybius, 1981 yılında Oregon’daki bazı arcade salonlarında bir oyun makinesi ortaya çıktı. Bu sıradan bir oyun değildi; oyuncularını bağımlı hale getirdiği, şiddetli kavgaların yaşandığı ve hatta ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu iddia ediliyordu.
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Oyun, bir süre sonra kimsenin açıklayamadığı bir şekilde piyasadan tamamen kayboldu. Polybius’un arkasındaki isim olarak gösterilen "Sinneslöschen" adlı şirket, hem adı hem de anlamıyla tüyler ürpertiyordu.
Efsaneye göre, bu oyun makinesini düzenli olarak ziyaret eden siyah takım elbiseli adamlar, makineden veri topluyorlardı. Söylenene göre hükümet tarafından yürütülen bir psikolojik deneydi.
Oyuncuların yaşadığı amnezi ve halüsinasyonlar gibi etkiler, oyunun psikolojik ve nörolojik bir test aracı olduğunu düşündürüyordu.
Ancak bu iddialar, bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir senaryoyu andırsa da gerçekte böyle bir oyunun var olduğuna dair hiçbir somut kanıt bulunamadı.
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Araştırmacılar, Polybius’un hikayesinin 1980’lerde yaşanan bazı gerçek olaylardan türemiş olabileceğini düşünüyor.
Günümüzde Polybius, çeşitli bağımsız oyunlara ve kültürel referanslara ilham vermeye devam ediyor. 2007 yılında bir geliştirici, oyunun hayali versiyonunu yeniden yaratmaya çalıştı.
2017 yılında ise PlayStation VR için bir Polybius oyunu yayınlandı, ancak bu oyun efsaneye dayalı bir kurguydu.
Polybius, varlığı hiç kanıtlanmamış olmasına rağmen “dünyanın en tehlikeli oyunu” olarak anılmaya devam ediyor. Bir efsane, gerçek olmasa bile ne kadar güçlü olabilir ki?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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