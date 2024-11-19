Hiç Var Olmamasına Rağmen Dünyanın En Tehlikeli Oyunu Olarak Adlandırılan Oyun: Polybius

1980'lerin karanlık arcade salonlarından çıkan bir şehir efsanesi, bugüne kadar konuşulmayı nasıl başardı? Polybius, var olmamasına rağmen korkutucu hikayeleri ve komplo teorileriyle zihnimizi ele geçiren bir fenomen. Peki, bağımlılık yapıcı etkiler ve gizemli adamların gölgesinde kalan bu oyun gerçek mi yoksa sadece bir hayal ürünü mü? İşte biz de bunu irdelemeye geldik! Gelin, beraber göz atalım bu 'korkutucu' oyuna...

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