Robotlar Hizmet Ediyor, Felçli Bireyler Yönetiyor: Tokyo’daki Bu Kafe Hayata Dokunuyor!

Bir kafede robot garsonlarla karşılaşmak zaten başlı başına ilginç bir deneyim. Ancak bu robotların, felçli bireyler tarafından kontrol edildiğini öğrenmek bambaşka bir boyut değil mi? Tokyo’da yer alan Dawn Ver kafesi, teknolojinin sınırlarını insanlara dokunan bir şekilde nasıl genişletebileceğini gösteriyor! Yenilikçi fikir, hem bağımsızlık hem de gelir kaynağı sunuyor. İşte detaylar...

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