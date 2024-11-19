Robotlar Hizmet Ediyor, Felçli Bireyler Yönetiyor: Tokyo’daki Bu Kafe Hayata Dokunuyor!
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Robotlar Hizmet Ediyor, Felçli Bireyler Yönetiyor: Tokyo’daki Bu Kafe Hayata Dokunuyor!
Bir kafede robot garsonlarla karşılaşmak zaten başlı başına ilginç bir deneyim. Ancak bu robotların, felçli bireyler tarafından kontrol edildiğini öğrenmek bambaşka bir boyut değil mi? Tokyo’da yer alan Dawn Ver kafesi, teknolojinin sınırlarını insanlara dokunan bir şekilde nasıl genişletebileceğini gösteriyor! Yenilikçi fikir, hem bağımsızlık hem de gelir kaynağı sunuyor. İşte detaylar...
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Dawn Ver Café’nin merkezinde, Japon teknoloji şirketi Ory Labs tarafından geliştirilen OriHime-D robotları bulunuyor. Yaklaşık 120 cm boyundaki bu robotlar, kamera, mikrofon ve hoparlörle donatılmış durumda.
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Böylece müşterilerle iletişim kuruyor, masaları dolaşıyor ve siparişleri teslim ediyorlar. Asıl etkileyici nokta, bu robotların nasıl kontrol edildiği. Robotları kullanan kişiler, genellikle yatağa bağımlı ya da hareket kabiliyetini tamamen kaybetmiş bireylerden oluşuyor.
Bu kişiler, yalnızca göz hareketleriyle robotları kontrol ederek çalışabiliyor. Teknoloji, özellikle amyotrofik lateral skleroz (ALS) veya omurilik zedelenmesi gibi durumlarla yaşayan bireyler için gerçek bir bağımsızlık penceresi sunuyor.
Projeyle sadece iş değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşüm de hedefleniyor. Robotları kontrol eden bireyler saatlik 1.000 yen kazanıyor.
Kafe sayesinde fiziksel engelleri nedeniyle iş bulamayan ya da toplumdan dışlanan bireyler, hem gelir elde ediyor hem de sosyal bariyerleri yıkıyor.
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Dawn Ver Café aynı zamanda daha geniş bir pilot programın parçası. Program, uzaktan kontrol edilebilen robotların farklı iş kollarında kullanımını test etmeyi amaçlıyor.
Sonuçlar ise oldukça umut verici. Birçok katılımcı, pilot program sonrasında başka şirketlerde kalıcı pozisyonlara geçiş yaptı.
Dawn Ver Café’nin bu yenilikçi yaklaşımı, global bir bağlamda düşünüldüğünde de oldukça anlamlı. Endüstriyel robot satışları her geçen yıl artış gösterirken; bu teknoloji, sosyal sorunların çözümünde de kullanılmaya başlanıyor.
Peki ya siz bu kafeyi nasıl buldunuz? Açıkça söylemek gerekirse biz çok beğendik, daha nicesini görmek dileğiyle!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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