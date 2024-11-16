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Bilgisayar Şarj Kablolarının Ucundaki Bu Siyah Çıkıntı Tam Olarak Nedir?

Bilgisayar Şarj Kablolarının Ucundaki Bu Siyah Çıkıntı Tam Olarak Nedir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.11.2024 - 13:05

Bilgisayar kablolarının uçlarındaki bu küçük, plastikle kaplanmış siyah 'çıkıntı' dikkatinizi hiç çekti mi? Aslında bu parça, sıradan bir tasarım detayı olmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Çoğu kişi fark etmese de bu küçük çıkıntı, teknolojiyi korumak için oldukça kritik bir göreve sahip. En fazla ne işlevi olabilir ki diye düşünmeyin! Sizi şöyle aşağıya alalım. 👇🏻

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Bilgisayar sistemlerinde kablo uçlarında gördüğünüz bu çıkıntılara "ferrit boncuk" adı verilir. Peki, işlevleri ne mi? lektromanyetik girişim (EMI) ve radyo frekansı girişimini (RFI) azaltmak!

Bilgisayar sistemlerinde kablo uçlarında gördüğünüz bu çıkıntılara "ferrit boncuk" adı verilir. Peki, işlevleri ne mi? lektromanyetik girişim (EMI) ve radyo frekansı girişimini (RFI) azaltmak!

Ferrit boncuklar, kablonun üretimi sırasında kabloya geçirilir veya sonradan iki parçalı bir yapı halinde kabloya eklenebilir. Bu siyah boncukların içinde ferrit adı verilen bir malzeme bulunur.

Ferrit boncuklar, kablonun üretimi sırasında kabloya geçirilir veya sonradan iki parçalı bir yapı halinde kabloya eklenebilir. Bu siyah boncukların içinde ferrit adı verilen bir malzeme bulunur.

Ferrit, demir oksit (pas) ve diğer metallerin alaşımından oluşan yarı manyetik bir maddedir. Dışında gördüğünüz plastik kaplama ise aslında içindeki siyah metal silindiri gizler.

Ferrit, demir oksit (pas) ve diğer metallerin alaşımından oluşan yarı manyetik bir maddedir. Dışında gördüğünüz plastik kaplama ise aslında içindeki siyah metal silindiri gizler.

Peki, bu parça tam olarak ne yapar? Bilgisayarlar aslında oldukça gürültülü cihazlardır. Anakart, klavye ve ekran kartı gibi bileşenler yüksek frekansta çalışan osilatörlere sahiptir.

Peki, bu parça tam olarak ne yapar? Bilgisayarlar aslında oldukça gürültülü cihazlardır. Anakart, klavye ve ekran kartı gibi bileşenler yüksek frekansta çalışan osilatörlere sahiptir.

Bu bileşenlerin oluşturduğu sinyaller radyo dalgaları gibi yayınlanabilir ve diğer elektronik cihazlarla parazit yapabilir. Dahası, kablolar bu sinyaller için mükemmel birer anten görevi görür.

Bu bileşenlerin oluşturduğu sinyaller radyo dalgaları gibi yayınlanabilir ve diğer elektronik cihazlarla parazit yapabilir. Dahası, kablolar bu sinyaller için mükemmel birer anten görevi görür.
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Sinyalleri verimli bir şekilde yayıp çevredeki radyo ve televizyon gibi cihazları etkileyebilir. Aynı şekilde dış ortamdan aldıkları sinyalleri cihazın içine ileterek karışıklıklara sebep olabilir.

Sinyalleri verimli bir şekilde yayıp çevredeki radyo ve televizyon gibi cihazları etkileyebilir. Aynı şekilde dış ortamdan aldıkları sinyalleri cihazın içine ileterek karışıklıklara sebep olabilir.

Ferrit boncuklar, tam da bu noktada devreye girer. Bu boncuklar, kablodaki radyo frekansı sinyallerini "boğarak" yayılmalarını engeller. Böylece sinyaller, kablo boyunca iletilmek yerine ferrit boncuk içinde ısıya dönüşür ve etkisiz hale gelir.

Ferrit boncuklar, tam da bu noktada devreye girer. Bu boncuklar, kablodaki radyo frekansı sinyallerini "boğarak" yayılmalarını engeller. Böylece sinyaller, kablo boyunca iletilmek yerine ferrit boncuk içinde ısıya dönüşür ve etkisiz hale gelir.

Neden özellikle kablo uçlarında bulunurlar? Ferrit boncuklar, girişim sinyallerini kaynağında engelleyebilmek için kablonun en uç noktasına yerleştirilir. Yani parazit, kablo boyunca iletilip yayılamaz!

Neden özellikle kablo uçlarında bulunurlar? Ferrit boncuklar, girişim sinyallerini kaynağında engelleyebilmek için kablonun en uç noktasına yerleştirilir. Yani parazit, kablo boyunca iletilip yayılamaz!

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