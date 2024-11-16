Bilgisayar Şarj Kablolarının Ucundaki Bu Siyah Çıkıntı Tam Olarak Nedir?

Bilgisayar kablolarının uçlarındaki bu küçük, plastikle kaplanmış siyah 'çıkıntı' dikkatinizi hiç çekti mi? Aslında bu parça, sıradan bir tasarım detayı olmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Çoğu kişi fark etmese de bu küçük çıkıntı, teknolojiyi korumak için oldukça kritik bir göreve sahip. En fazla ne işlevi olabilir ki diye düşünmeyin! Sizi şöyle aşağıya alalım. 👇🏻

Kaynak