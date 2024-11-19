Hiçbir Şey Taşımıyor: Japonya'da "Sarı Doktor" Olarak Adlandırılan Bu Treninin İsmi Neden Böyle?

Japonya'nın Shinkansen trenleri, hızları ve güvenlikleriyle dünya çapında tanınıyor. Ancak bu sistemin göze çarpan bir üyesi var: “Sarı Doktor” olarak bilinen özel bir tren! Hem dikkat çekici sarı rengiyle hem de taşıdığı mistik anlamlarla bu tren, ikon olmuş durumda. Peki nedir bu treni diğer Shinkansen'lerden ayıran? Gelin, anlatıyoruz!