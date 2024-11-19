Hiçbir Şey Taşımıyor: Japonya'da "Sarı Doktor" Olarak Adlandırılan Bu Treninin İsmi Neden Böyle?
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Hiçbir Şey Taşımıyor: Japonya'da "Sarı Doktor" Olarak Adlandırılan Bu Treninin İsmi Neden Böyle?
Japonya'nın Shinkansen trenleri, hızları ve güvenlikleriyle dünya çapında tanınıyor. Ancak bu sistemin göze çarpan bir üyesi var: “Sarı Doktor” olarak bilinen özel bir tren! Hem dikkat çekici sarı rengiyle hem de taşıdığı mistik anlamlarla bu tren, ikon olmuş durumda. Peki nedir bu treni diğer Shinkansen'lerden ayıran? Gelin, anlatıyoruz!
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"Sarı Doktor", Shinkansen tren hattında sorunları teşhis etmek için tasarlanmış yüksek hızlı bir kontrol treni.
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İlk kez 1964 yılında hizmete giren bu tren, rayların düzgünlüğünü ve elektrik hatlarının durumunu kontrol etmek için düzenli aralıklarla çalıştırılıyor.
Sarı Doktor, standart Shinkansen trenlerinden daha kısa ve yalnızca 7 vagon uzunluğunda. Ancak içerdiği ileri teknoloji ekipman, ray hizalamasını ve elektrik hatlarındaki aşınmaları tespit edebiliyor.
Ayrıca Sarı Doktor'un içinde iki makinist, üç ray teknisyeni ve dört elektrik uzmanından oluşan dokuz kişilik bir ekip bulunuyor. Ekip, toplanan verileri analiz ederek bakım ekiplerine iletiyor.
Peki neden özellikle sarı seçilmiş? İlk nedeni, trenin görünürlüğünü artırmak. İkinci nedeni ise sarı rengin, Japon kültüründe mutluluğu ve iyi şansı temsil etmesi!
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Tren oldukça nadir görüldüğü için bir anlığına bile ona denk gelmek, Japonya’daki birçok tren meraklısı için büyük bir heyecan kaynağı. Hatta bu treni görmek için online forumlar ve sosyal medya platformlarında tahminler yürütülüyor.
1964 yılından beri Shinkansen hatlarında aktif olarak çalışan “Sarı Doktor”, artık yaşlanan donanımı nedeniyle emekliye ayrılıyor. 2025 yılı itibarıyla, JR Central tarafından işletilen hatlardaki bu trenler tamamen kaldırılacak.
Ancak JR West tarafından işletilen hatlarda 2027’ye kadar hizmette kalmaya devam edecek. Sarı Doktor'un yerini, N700S model trenler gibi daha modern ekipmanlarla donatılmış trenler alacak.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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