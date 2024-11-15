Soğuk Savaş Döneminde Almanya İçin Casusluk Yapan Oto Tamirci Hüseyin Yıldırım'ın İlginç Hikayesi
Soğuk Savaş Döneminde Almanya İçin Casusluk Yapan Oto Tamirci Hüseyin Yıldırım'ın İlginç Hikayesi
Almanya'ya çalışmak için giden pek çok Türk gurbetçiyi duymuşsunuzdur ama casusluk yapmak için Almanya’da bulunan bir oto tamircisini duymuş muydunuz? Üstelik bu sıra dışı casusluk hikayesi, sadece yanlış bir isim benzerliğiyle başlıyor! Almanya’ya daha iyi bir yaşam kurma umuduyla giden Hüseyin Yıldırım, farkında olmadan Soğuk Savaş’ın gölgelerinde yürütülen bir bilgi savaşının tam ortasına çekiliyor. İyi de nasıl? Sizi şöyle aşağıya alalım. 👇🏻
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Almanya’da oto tamirciliği yaparak hayatını sürdüren Hüseyin Yıldırım, ek gelir elde etmek amacıyla bir bankada kredi danışmanlığı da yapıyordu. Bir gün, iş için Doğu Almanya’ya geçtiğinde, hayatını tamamen değiştirecek bir tanışıklığın temelleri atıldı.
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Bir restoranda yanına gelen Doğulu Alman, Yıldırım’la samimiyet kurdu ve onunla sık sık buluşmaya başladı. Zamanla Yıldırım, bu kişinin aslında Doğu Alman istihbarat teşkilatı STASİ’nin ünlü ajanlarından Markus Wolf olduğunu öğrendi.
Wolf, başlangıçta Yıldırım’ın adını bir terörist ile karıştırmıştı ancak yanlış kişiye ulaşmasına rağmen Yıldırım’ın paraya olan ilgisini keşfetmesiyle onu kazanmaya karar verdi.
İkili arasında oluşan dostluk, Batı ve Doğu Almanya arasındaki gizli buluşmalarla daha da pekişti.
Markus Wolf, Yıldırım’a bir gün beklenmedik bir teklifte bulundu. “STASİ’nin senin gibi birine ihtiyacı var. Ne bomba, ne silah… Sadece bilgi toplamak, ama iyi para var.” diyerek onu cesaretlendirdi.
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Yıldırım, paraya olan tutkusu yüzünden bu teklifi kabul etti ve ABD ordusundan bilgileri sızdıran bir başka ajan, James Hall III için çalışmaya başladı.
Yıldırım, Batı Almanya’daki Amerikan Askeri İstihbaratı'nda tamirci olarak çalışırken, yıllarca ABD ordusuna ait kritik bilgileri Doğu Almanya’ya aktardı.
Hall’un 1988’de yakalanıp bilgileri Yıldırım’a sattığını itiraf etmesiyle Yıldırım’ın casusluk kariyeri son buldu. 21 Aralık 1988'de FBI tarafından tutuklandı ve Amerikan hükümetine 2,5 milyar dolarlık zarar verdiği belirtildi.
Almanya’da 15 yıl hapis yatan Yıldırım, Türkiye’ye gönderildikten sonra Metris Cezaevi'nde yalnızca bir gece kaldı ve yeniden Almanya’ya geri döndü. 96 yaşında olan Hüseyin Yıldırım, bugüne dek casusluk kariyerinin etkilerini sessizce yaşıyor.
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