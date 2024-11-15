Soğuk Savaş Döneminde Almanya İçin Casusluk Yapan Oto Tamirci Hüseyin Yıldırım'ın İlginç Hikayesi

Almanya'ya çalışmak için giden pek çok Türk gurbetçiyi duymuşsunuzdur ama casusluk yapmak için Almanya’da bulunan bir oto tamircisini duymuş muydunuz? Üstelik bu sıra dışı casusluk hikayesi, sadece yanlış bir isim benzerliğiyle başlıyor! Almanya’ya daha iyi bir yaşam kurma umuduyla giden Hüseyin Yıldırım, farkında olmadan Soğuk Savaş’ın gölgelerinde yürütülen bir bilgi savaşının tam ortasına çekiliyor. İyi de nasıl? Sizi şöyle aşağıya alalım. 👇🏻

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