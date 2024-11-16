İnci Gibi Değil Kömür Gibi! Japon Kadınlar Eski Zamanlarda Dişlerini Neden Siyaha Boyardı?
İnci Gibi Değil Kömür Gibi! Japon Kadınlar Eski Zamanlarda Dişlerini Neden Siyaha Boyardı?
Gülümsemek, genellikle parlak beyaz dişleri aklımıza getirir, değil mi? Ama bir zamanlar Japonya’da, kadınların dişleri bembeyaz değil, simsiyah bir ışıltıya sahipti. Evet, doğru okudunuz! Dişlerini siyaha boyamak, Japon kadınlarının güzellik anlayışının önemli bir parçasıydı. Bu gelenek, oldukça köklü bir tarihe dayanıyor. Gelin kökenlerine beraber inelim.
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Siyah rengin, Japon estetiğinde bir güzellik standardı olarak kabul edilmesi bu geleneğin temel sebeplerinden biri. Siyahın asaleti ve zarafeti, dişlerde de kendini gösteriyordu.
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Bu işlem, genellikle kanemizu adlı bir solüsyonla yapılıyordu. Solüsyon, demir talaşlarının sirke ve sebze taneleriyle karışımından elde ediliyordu.
İlk olarak kızlar ve erkekler 15 yaşında, yetişkinliğe adım atmalarını kutlamak için dişlerini siyaha boyardı.
Heian döneminin (794-1185) sonlarından itibaren, aristokratlar ve soylular da bu geleneği günlük olarak uygulamaya başladı. Edo dönemine gelindiğinde (1603-1868), genellikle varlıklı evli kadınlar ve geyşalar arasında oldukça popüler hale geldi.
Meiji hükümeti, 1870 yılında bu geleneği yasakladı. Batı’dan gelen yeni güzellik standartları, Ohaguro’yu neredeyse tamamen unutturdu.
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Ancak bu gelenek, günümüzde Kyoto gibi şehirlerde geyşaların dişlerinde veya tiyatro ve filmlerde hala yaşatılıyor.
Siyah diş boyama geleneği yalnızca Japonya’ya özgü değil. Çin, Tayland, Laos ve Vietnam gibi ülkelerde de benzer gelenekler görülmüştür.
Kimisi olgunluğu, kimisi evlilik statüsünü simgelemek için bu geleneği benimsemiştir.
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