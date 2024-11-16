İnci Gibi Değil Kömür Gibi! Japon Kadınlar Eski Zamanlarda Dişlerini Neden Siyaha Boyardı?

Gülümsemek, genellikle parlak beyaz dişleri aklımıza getirir, değil mi? Ama bir zamanlar Japonya’da, kadınların dişleri bembeyaz değil, simsiyah bir ışıltıya sahipti. Evet, doğru okudunuz! Dişlerini siyaha boyamak, Japon kadınlarının güzellik anlayışının önemli bir parçasıydı. Bu gelenek, oldukça köklü bir tarihe dayanıyor. Gelin kökenlerine beraber inelim.

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