Yalnızca 40 Dakika Sürmüş! Dünyanın En Kısa Savaşı Olarak Tarihe Geçen Anglo-Zanzibar Savaşı
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Yalnızca 40 Dakika Sürmüş! Dünyanın En Kısa Savaşı Olarak Tarihe Geçen Anglo-Zanzibar Savaşı
Bir dizi bölümü izlemekten veya bir futbol maçının ilk yarısını izlemekten daha kısa sürede sonuçlanan bir savaş düşünün. İşte tarihte tam olarak bu kadar kısa süren bir savaş var! 27 Ağustos 1896’da gerçekleşen Anglo-Zanzibar Savaşı, sadece 40 dakika sürerek tarihe 'dünyanın en kısa savaşı' olarak geçti. Peki, bu savaş neden ve nasıl başladı? Kökenine iniyoruz.
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Zanzibar, 1890’larda İngiliz İmparatorluğu’nun kontrolüne geçmişti. İngiltere’nin bu bölgedeki iki temel hedefi vardı: köleliği ortadan kaldırmak ve ekonomiyi düzeltmek. Ancak bu hedefler, Zanzibar’ın zengin kesimi arasında ciddi bir rahatsızlık yaratıyordu.
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İngilizler, iş birliği yapmaya istekli bir lider arayışına girdi ve Ḥamad ibn Thuwayn’ı 1893’te sultan olarak seçti.
Ḥamad, İngilizlerin çıkarlarına uygun bir şekilde yönetim sergiledi ve barış içinde hüküm sürdü. Ancak 1896’da aniden hayatını kaybetti.
Ḥamad’ın ölümünün ardından daha önce iki kez sultanlık için geri çevrilen Prens Khālid, bu sefer sarayı ve gücü ele geçirmekte kararlıydı.
Sarayı işgal eden Khālid, 2.800 kişilik bir ordu, ağır silahlar ve silahlı bir yat ile İngilizlere meydan okudu. İngilizler ise bu duruma karşı hızla tepki verdi.
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Prens Khālid’e sarayı boşaltması ve teslim olması için 27 Ağustos sabahı saat 09.00’a kadar süre tanındı. Ancak Khālid, bu uyarıyı görmezden gelerek savaş için hazırlandı.
Saat tam 09.00’da İngiliz savaş gemileri ateşe başladı. İlk iki dakika içinde Khālid’in topçu birlikleri neredeyse tamamen etkisiz hale getirildi. Prens Khālid’in ordusu, yaklaşık 40 dakika boyunca direnmeye çalıştı ancak savaş 500’den fazla kayıpla sonuçlandı.
Savaşın ardından, İngilizler destekledikleri Ḥamud ibn Moḥammed’i sultan olarak atadı. Yeni sultan, köleliği kaldırmayı kabul etti. Prens Khālid ise Alman konsolosluğuna kaçarak burada sığındı ve hayatının geri kalanını sürgünde geçirdi.
Sadece 40 dakika süren bu savaş, tarihin en ilginç ve en kısa çatışmalarından biri olarak zihinlerde yer etti.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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