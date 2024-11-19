Yalnızca 40 Dakika Sürmüş! Dünyanın En Kısa Savaşı Olarak Tarihe Geçen Anglo-Zanzibar Savaşı

Bir dizi bölümü izlemekten veya bir futbol maçının ilk yarısını izlemekten daha kısa sürede sonuçlanan bir savaş düşünün. İşte tarihte tam olarak bu kadar kısa süren bir savaş var! 27 Ağustos 1896’da gerçekleşen Anglo-Zanzibar Savaşı, sadece 40 dakika sürerek tarihe 'dünyanın en kısa savaşı' olarak geçti. Peki, bu savaş neden ve nasıl başladı? Kökenine iniyoruz.

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