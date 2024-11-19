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On Yıllık Hasret Bitti: Xbox'un Yükselişi Call of Duty Markası İle Birlikte Geldi!

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On Yıllık Hasret Bitti: Xbox'un Yükselişi Call of Duty Markası İle Birlikte Geldi!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 18:01

Call of Duty markası, yıllarca oyuncuların en gözde serilerinden birisi oldu. Her yıl milyonlarca oyuncuya ulaşan seri, yakın bir tarihte Black Ops 6 ile karşımıza çıktı. Microsoft'un Activision'u satın almasından sonra, Call of Duty Black Ops 6 ilk günden Game Pass sistemine eklendi. Bu hamle ile birlikte Xbox markası Call of Duty ile yükselişe geçti.

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Black Ops 6'nın en çok oynandığı platform Xbox oldu.

Black Ops 6'nın en çok oynandığı platform Xbox oldu.
twitter.com

Black Ops 6'nın Game Pass'e gelmesiyle birlikte milyonlarca oyuncu oyuna akın etti. Bu durum da Xbox'un uzun yıllar hasret kaldığı başarıyı beraberinde getirdi.

Bu unvan 10 yıldır PlayStation'da bulunuyordu.

Bu unvan 10 yıldır PlayStation'da bulunuyordu.

Call of Duty markası, uzun yıllardır PlayStation üzerinde rekorlara imza atıyordu. Her ay en çok satanlarda zirveye oynayan yapım, Game Pass'in devreye girmesi ile ikinci sıraya geriledi.

Xbox'un zirvede oturduğu son oyun Advanced Warfare olmuştu.

Xbox'un zirvede oturduğu son oyun Advanced Warfare olmuştu.

2014 yılında piyasaya sürülen Advanced Warfare, Xbox'un zirvede olduğu son yapımdı. Bu oyundan sonra çıkan 9 Call of Duty oyunu da PlayStation markası altında rekorlara imza attı.

Xbox'un en büyük silahı Game Pass.

Xbox'un en büyük silahı Game Pass.

Şüphesiz bu başarının en büyük nedenlerinden birisi Game Pass sistemi. Oyuncular, bir oyuna 80 dolar vermek yerine Game Pass sistemine abone olmayı tercih ediyor. Bu şekilde hem Call of Duty'yi oynayabiliyor hem de diğer yüzlerce oyuna erişim sağlayabiliyor.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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