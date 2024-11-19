On Yıllık Hasret Bitti: Xbox'un Yükselişi Call of Duty Markası İle Birlikte Geldi!
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On Yıllık Hasret Bitti: Xbox'un Yükselişi Call of Duty Markası İle Birlikte Geldi!
Call of Duty markası, yıllarca oyuncuların en gözde serilerinden birisi oldu. Her yıl milyonlarca oyuncuya ulaşan seri, yakın bir tarihte Black Ops 6 ile karşımıza çıktı. Microsoft'un Activision'u satın almasından sonra, Call of Duty Black Ops 6 ilk günden Game Pass sistemine eklendi. Bu hamle ile birlikte Xbox markası Call of Duty ile yükselişe geçti.
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Black Ops 6'nın en çok oynandığı platform Xbox oldu.
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Bu unvan 10 yıldır PlayStation'da bulunuyordu.
Xbox'un zirvede oturduğu son oyun Advanced Warfare olmuştu.
Xbox'un en büyük silahı Game Pass.
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