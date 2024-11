On Yıllık Hasret Bitti: Xbox'un Yükselişi Call of Duty Markası İle Birlikte Geldi!

Call of Duty markası, yıllarca oyuncuların en gözde serilerinden birisi oldu. Her yıl milyonlarca oyuncuya ulaşan seri, yakın bir tarihte Black Ops 6 ile karşımıza çıktı. Microsoft'un Activision'u satın almasından sonra, Call of Duty Black Ops 6 ilk günden Game Pass sistemine eklendi. Bu hamle ile birlikte Xbox markası Call of Duty ile yükselişe geçti.