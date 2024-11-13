Grafikleri ile Dikkat Çeken Kore Yapımı Aksiyon Oyunu İlk Günden Game Pass'e Geliyor!
Grafikleri ile Dikkat Çeken Kore Yapımı Aksiyon Oyunu İlk Günden Game Pass'e Geliyor!
EVR Studios tarafından geliştirilen Project TH, ilk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek.
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İlk defa 2022 yılında karşımıza çıkmıştı.
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Bu süreçte birçok oynanış görüntüsü yayınlandı.
Splinter Cell sevenlere ilaç olabilir.
Oyunun resmî sitesi, Game Pass'e geleceğini doğruladı.
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