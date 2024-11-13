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Grafikleri ile Dikkat Çeken Kore Yapımı Aksiyon Oyunu İlk Günden Game Pass'e Geliyor!

Grafikleri ile Dikkat Çeken Kore Yapımı Aksiyon Oyunu İlk Günden Game Pass'e Geliyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
13.11.2024 - 17:10

EVR Studios tarafından geliştirilen Project TH, ilk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek.

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İlk defa 2022 yılında karşımıza çıkmıştı.

İlk defa 2022 yılında karşımıza çıkmıştı.

Project TH, ilk defa 2022 yılının Kasım ayında karşımıza çıkmıştı. Görsel anlamda dikkat çekici bir düzeyde olan yapım, sağlam bir aksiyon vadediyordu.

Bu süreçte birçok oynanış görüntüsü yayınlandı.

Bu süreçte birçok oynanış görüntüsü yayınlandı.

Project TH için birçok oynanış videosu yayınlandı. Bu videolar oyuncuları heyecanlandırmayı da başardı. Bunun en büyük nedeni ise oyunun fazlasıyla gerçekçi görünmesi ve sunduğu aksiyon sistemi.

Splinter Cell sevenlere ilaç olabilir.

Splinter Cell sevenlere ilaç olabilir.

Oyun bizlere çizgisel bir aksiyon vadediyor. Silahlarla fazlasıyla yakın olacağımız bu yapımda, gizlilik ögeleri de bulunacak. Project TH, gerek oynanış görüntüleri gerek de temel yapısı ile Splinter Cell oyunlarına oldukça benziyor.

Oyunun resmî sitesi, Game Pass'e geleceğini doğruladı.

Oyunun resmî sitesi, Game Pass'e geleceğini doğruladı.

Project TH'nin bilgilerinin yer aldığı resmî sitede, oyunun çıkacağı platformlara dair bilgiler verildi. Bu bilgiler arasında göze çarpan detay ise Game Pass ibaresinin yer alması. Bunun yanında oyun eski nesil konsollara da gelecek.

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