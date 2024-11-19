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The Day Before Geliştiricileri Yeni Oyunlarını Yapay Zeka İle Birlikte Geliştiriyor!

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The Day Before Geliştiricileri Yeni Oyunlarını Yapay Zeka İle Birlikte Geliştiriyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 20:01

The Day Before, büyük vaatlerle oyuncuları kendine çeken fakat büyük fiyaskolara adını yazdıran bir oyun olmuştu. Yayınladığı videolarla oyuncuları yanlış yönlendiren geliştirici ekip, oyunu piyasaya sürdükten sadece 4 gün sonra fişini çekmişti. Oyuncuların büyük tepkisine maruz kalan geliştirici ekip, yapay zeka yardımı ile yeni bir oyun geliştiriyor.

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Çıktığı gibi fişi çekilen oyun.

Çıktığı gibi fişi çekilen oyun.

The Day Before, çalkantılı bir süreçten geçmişti. Oyuncuları yanlış yönlendiren birçok fragman yayınlayan geliştiriciler, oyunun piyasaya sürüldüğü gün büyük tepki toplamıştı. Bu tepkilerden ve oyunun çok kötü bir durumda olmasından dolayı çıktıktan sadece 4 gün sonra oyunun fişi çekilmişti.

Oyuncular bu duruma bir hayli sinirlenmişti.

Oyuncular bu duruma bir hayli sinirlenmişti.

Oyunculardan toplanan bağışlar ile geliştirilen The Day Before, milyonlaca dolarlık bir destek almıştı. Bunun yanında oyuncular oyunu satın almak için de ayrıca para vermişti. Tüm olayların bu şekilde sonuçlanması da oyuncuları fazlasıyla öfkelendirdi.

The Day Before'un ardından başka bir oyun için de bağış toplamaya başladı.

The Day Before'un ardından başka bir oyun için de bağış toplamaya başladı.

Geliştirici ekip Fntastic, The Day Before'un batışından bir süre sonra yeni bir oyun için bağış toplamaya başladı. Tabii, onca olaydan sonra kimse bu stüdyoya bağış yapmak istemedi. Bu nedenle Escape Factory adındaki bağış topladıkları bu oyun projesi de rafa kalktı.

Bu durum yine de geliştiricilere engel olmadı.

Bu durum yine de geliştiricilere engel olmadı.

Escape Factory ile başarısız bir girişim yaşayan ekip, pes etmedi. ITEMS adında bir oyun geliştirdikleri ortaya çıkan stüdyo, bu oyunu yapay zeka yardımı ile geliştiriyor. Tüm bu olaylardan sonra bu projenin nasıl devam edeceği ise merak konusu.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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