The Day Before Geliştiricileri Yeni Oyunlarını Yapay Zeka İle Birlikte Geliştiriyor!

Geliştirici ekip Fntastic, The Day Before'un batışından bir süre sonra yeni bir oyun için bağış toplamaya başladı. Tabii, onca olaydan sonra kimse bu stüdyoya bağış yapmak istemedi. Bu nedenle Escape Factory adındaki bağış topladıkları bu oyun projesi de rafa kalktı.