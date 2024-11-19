The Day Before Geliştiricileri Yeni Oyunlarını Yapay Zeka İle Birlikte Geliştiriyor!
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The Day Before Geliştiricileri Yeni Oyunlarını Yapay Zeka İle Birlikte Geliştiriyor!
The Day Before, büyük vaatlerle oyuncuları kendine çeken fakat büyük fiyaskolara adını yazdıran bir oyun olmuştu. Yayınladığı videolarla oyuncuları yanlış yönlendiren geliştirici ekip, oyunu piyasaya sürdükten sadece 4 gün sonra fişini çekmişti. Oyuncuların büyük tepkisine maruz kalan geliştirici ekip, yapay zeka yardımı ile yeni bir oyun geliştiriyor.
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Çıktığı gibi fişi çekilen oyun.
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Oyuncular bu duruma bir hayli sinirlenmişti.
The Day Before'un ardından başka bir oyun için de bağış toplamaya başladı.
Bu durum yine de geliştiricilere engel olmadı.
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