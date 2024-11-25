İddia: Sony Nintendoya Rakip Olacak Yeni Bir El Konsolu Üzerinde Çalışıyor!

Sony, daha önce PSP ve PS Vita gibi el konsolları ile karşımıza çıkmıştı. İstediği başarıyı yakalayamayan şirket, bu alanda çalışmalarını durdurmuştu. Son olarak PS Portal ismiyle internet bağlantılı bir el konsolu üretti. Ortaya atılan yeni iddialara göre de Sony yeni bir el konsolu üzerinde çalışıyor. Bu konsol, PlayStation 5 oyunlarını oynamanıza da imkan sağlayabilir.