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İddia: Sony Nintendoya Rakip Olacak Yeni Bir El Konsolu Üzerinde Çalışıyor!

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İddia: Sony Nintendoya Rakip Olacak Yeni Bir El Konsolu Üzerinde Çalışıyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 18:46

Sony, daha önce PSP ve PS Vita gibi el konsolları ile karşımıza çıkmıştı. İstediği başarıyı yakalayamayan şirket, bu alanda çalışmalarını durdurmuştu. Son olarak PS Portal ismiyle internet bağlantılı bir el konsolu üretti. Ortaya atılan yeni iddialara göre de Sony yeni bir el konsolu üzerinde çalışıyor. Bu konsol, PlayStation 5 oyunlarını oynamanıza da imkan sağlayabilir.

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Sony'nin daha önce el konsolu girişimleri olmuştu.

Sony'nin daha önce el konsolu girişimleri olmuştu.

PSP ve PS Vita gibi konsollarla daha önce bu alanda denemeler yapan Sony, istediği başarıyı elde edememişti. Bunların ardından PS Portal adıyla remote odaklı bir el konsolu piyasaya sürmüştü.

Ortaya atılan iddialara göre yeni bir el konsolu geliştiriliyor.

Ortaya atılan iddialara göre yeni bir el konsolu geliştiriliyor.

Bloomberg'in haberine göre Sony, tamamen bağımsız çalışan bir el konsolu yapmayı planlıyor. Bu konsolla birlikte tamamen donanım gücü ile PlayStation 5 oyunlarını oynayabileceğimiz de iddia edildi.

Bu isteğin en büyük nedeni Nintendo'nun başarısı.

Bu isteğin en büyük nedeni Nintendo'nun başarısı.

El konsolu denildiğinde akla gelen ilk firma olan Nintendo, Switch konsolu ile yüz milyonu geçen bir satış başarısı elde etmişti. Bu durum da doğal olarak diğer şirketleri etkiledi. Yakın tarihlerde Switch'den etkilenerek piyasaya sürülen birçok el konsolu gördük.

PlayStation'un bu alana yönelmesi rekabet ortamı oluşturabilir.

PlayStation'un bu alana yönelmesi rekabet ortamı oluşturabilir.

Her ne kadar birçok el konsolu bulunsa da bu işin tekeli Nintendo etrafında dönüyor. Sony, yeni bir el konsolu yapar ve başarılı olursa sektörün dinamikleri değişebilir.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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