2024 Aralık Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 7 Oyun

Sene sonuna yaklaştık ve çok kısa bir süre sonra yeni yıla adım atacağız. Tabii bu süreçte henüz 2024'ün bitmediğini ve hâlâ çıkacak oyunlar olduğunu da göz ardı etmemeliyiz. İşte bu Aralık ayında çıkmasını dört gözle beklediğimiz bazı oyunlar;