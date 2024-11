2024 Aralık Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 7 Oyun

Souls-like türünü benimseyen ve 12 Aralık günü aramıza katılacak olan The Spirit of the Samurai, bizlere tehlikede olan bir köyü ve bu köyde yeniden doğan bir samurayın hikâyesini anlatacak. Özellikle görselliği ve sanat tasarımı ile oldukça konuşulacağa benziyor.