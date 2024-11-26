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2024 Aralık Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 7 Oyun

2024 Aralık Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 7 Oyun

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 20:52

Sene sonuna yaklaştık ve çok kısa bir süre sonra yeni yıla adım atacağız. Tabii bu süreçte henüz 2024'ün bitmediğini ve hâlâ çıkacak oyunlar olduğunu da göz ardı etmemeliyiz. İşte bu Aralık ayında çıkmasını dört gözle beklediğimiz bazı oyunlar;

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1. Delta Force - 5 Aralık

1. Delta Force - 5 Aralık

Delta Force Açık Betası 5 Aralık tarihinde başlayacak. Oynaması tamamen ücretsiz olan bu yapım, eski dönem Delta Force oyunlarının ruhunu koruyan ve onu yeni döneme adapte eden bir yapıda karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz aylarda yapılan diğer beta süreçleri oldukça olumlu geçmişti.

2. Path of Exile 2 - 6 Aralık

2. Path of Exile 2 - 6 Aralık

Path of Exile 2 serinin hayranları tarafından uzun zamandır beklenen bir oyun ve nihayet 6 Aralık günü Erken Erişime çıkıyor. Diablo tarzı oynanışı ve tamamen ücretsiz haliyle birlikte şimdiden Steam'in en çok beklenen oyunlarından birisi konumunda.

3. Marvel Rivals - 6 Aralık

3. Marvel Rivals - 6 Aralık

6 Aralık günü bir diğer oynaması ücretsiz olan Marvel Rivals çıkıyor. Takım tabanlı aksiyon-nişancı oyunlarını seviyorsanız ve özellikle Marvel karakterlerine hayranlık duyuyorsanız bu oyun tam size göre olacak.

4. Indiana Jones and the Great Circle - 9 Aralık

4. Indiana Jones and the Great Circle - 9 Aralık

MachineGames tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından yayınlanacak olan Indiana Jones and the Great Circle, 9 Aralık günü bizlere merhaba diyecek. Birinci şahıs bir aksiyon oyunu olacak fakat bazı sahnelerinde oyun üçüncü şahıs kamera açısına geçecek.

5. Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered - 10 Aralık

5. Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered - 10 Aralık

Soul Reaver'ın 25. yaşına özel olarak çıkacak Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered, orijinaline sadık bir oyun deneyimi sunacak. Normalde ilk oyun 1999 yılında, devam oyunu ise 2001 yılında çıkmıştı ve günümüzde kontrol şeması olarak biraz zorlayıcı bir yapıya sahiptiler.

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6. The Spirit of the Samurai - 12 Aralık

6. The Spirit of the Samurai - 12 Aralık

Souls-like türünü benimseyen ve 12 Aralık günü aramıza katılacak olan The Spirit of the Samurai, bizlere tehlikede olan bir köyü ve bu köyde yeniden doğan bir samurayın hikâyesini anlatacak. Özellikle görselliği ve sanat tasarımı ile oldukça konuşulacağa benziyor.

7. Alien: Rogue Incursion - 19 Aralık

7. Alien: Rogue Incursion - 19 Aralık

Aralık ayı biraz sakin geçer ama bu son oyunumuz bizi epey bir korutacağa benziyor! Alien: Rogue Incursion, VR oyuncuları için tasarlanan ve gerçekten korkutucu duran bir yapıya sahip. 19 Aralık günü şayet bir VR cihazınız varsa mutlaka bir şans verin deriz.

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Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu
Onedio Üyesi
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