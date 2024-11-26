2024 Aralık Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 7 Oyun
2024 Aralık Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 7 Oyun
Sene sonuna yaklaştık ve çok kısa bir süre sonra yeni yıla adım atacağız. Tabii bu süreçte henüz 2024'ün bitmediğini ve hâlâ çıkacak oyunlar olduğunu da göz ardı etmemeliyiz. İşte bu Aralık ayında çıkmasını dört gözle beklediğimiz bazı oyunlar;
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1. Delta Force - 5 Aralık
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2. Path of Exile 2 - 6 Aralık
3. Marvel Rivals - 6 Aralık
4. Indiana Jones and the Great Circle - 9 Aralık
5. Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered - 10 Aralık
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6. The Spirit of the Samurai - 12 Aralık
7. Alien: Rogue Incursion - 19 Aralık
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