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Yanlışlıkla Tablet Yerine Tablet Kılıfı Satın Alan Kişi Karmaşık Duygulara Sürükledi

Yanlışlıkla Tablet Yerine Tablet Kılıfı Satın Alan Kişi Karmaşık Duygulara Sürükledi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.11.2024 - 22:38

İnternetten alışveriş pratik, bazen de fiziksel mağazalara göre uygun olsa da ürünle birebir etkileşime geçemediğimiz için yanıltıcı olabiliyor. Bu yüzden kıyafet ve ayakkabı gibi kalemlerde ürünün kalıbı, genişliği, kumaş türü gibi detayları yazan kullanıcılar bolca dua alıyor. Ancak bazen gerek dikkatsizlik gerek satıcıların yanlış yönlendirmeleriyle alışverişin yerini hayalkırıklığı alabiliyor. Detaylarda geçtiğimiz günün en çok konuşulan tablet olayını deşelim.

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Bir internet alışverişçisi bir ürünü tablet sandığını belirtti. Hatta açarken videosunu da çekecekmiş ki bunu satıcıya gönderebileceğini de belirtti.

Bir internet alışverişçisi bir ürünü tablet sandığını belirtti. Hatta açarken videosunu da çekecekmiş ki bunu satıcıya gönderebileceğini de belirtti.

Ürünün açıklamasında bunun bir klavyeli kılıf olduğu belirtilse de görsel yanıltıcı bulundu.

Ürünün açıklamasında bunun bir klavyeli kılıf olduğu belirtilse de görsel yanıltıcı bulundu.

Normalde bu tip konular insanları ikiye bölerken bu kez karmaşık duygular yaşandı.

Normalde bu tip konular insanları ikiye bölerken bu kez karmaşık duygular yaşandı.
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Tabii başka meseleler de var.

Tabii başka meseleler de var.
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Okuma eksikliğimizden dem vuruldu.

Okuma eksikliğimizden dem vuruldu.
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Görselin yanıltıcılığı da başka bir popüler tartışma konusu.

Görselin yanıltıcılığı da başka bir popüler tartışma konusu.
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İş dallandı budaklandı.

İş dallandı budaklandı.
twitter.com

Bunun genel bir sorun olduğunu söyleyen de var.

Bunun genel bir sorun olduğunu söyleyen de var.
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Empati kuranlar oldu.

Empati kuranlar oldu.
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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