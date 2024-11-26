Yanlışlıkla Tablet Yerine Tablet Kılıfı Satın Alan Kişi Karmaşık Duygulara Sürükledi
Yanlışlıkla Tablet Yerine Tablet Kılıfı Satın Alan Kişi Karmaşık Duygulara Sürükledi
İnternetten alışveriş pratik, bazen de fiziksel mağazalara göre uygun olsa da ürünle birebir etkileşime geçemediğimiz için yanıltıcı olabiliyor. Bu yüzden kıyafet ve ayakkabı gibi kalemlerde ürünün kalıbı, genişliği, kumaş türü gibi detayları yazan kullanıcılar bolca dua alıyor. Ancak bazen gerek dikkatsizlik gerek satıcıların yanlış yönlendirmeleriyle alışverişin yerini hayalkırıklığı alabiliyor. Detaylarda geçtiğimiz günün en çok konuşulan tablet olayını deşelim.
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Bir internet alışverişçisi bir ürünü tablet sandığını belirtti. Hatta açarken videosunu da çekecekmiş ki bunu satıcıya gönderebileceğini de belirtti.
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Ürünün açıklamasında bunun bir klavyeli kılıf olduğu belirtilse de görsel yanıltıcı bulundu.
Normalde bu tip konular insanları ikiye bölerken bu kez karmaşık duygular yaşandı.
Tabii başka meseleler de var.
Okuma eksikliğimizden dem vuruldu.
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Görselin yanıltıcılığı da başka bir popüler tartışma konusu.
İş dallandı budaklandı.
Bunun genel bir sorun olduğunu söyleyen de var.
Empati kuranlar oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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