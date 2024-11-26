Hevesle Paylaştığı Fotoğrafın Altında İğrenç İmalı Yorumlar Gören Kadın İsyan Etti
Hevesle Paylaştığı Fotoğrafın Altında İğrenç İmalı Yorumlar Gören Kadın İsyan Etti
Siber zorbalık tüm dünyada olduğu kadar ülkemizde de büyük bir sorun. Özellikle genç kadınlar paylaşımlarının altında sık sık tehdit, şantaj ve iğrenç hakaretlere maruz kalabiliyorlar. Üstüne üstlük verilerimizin elden ele dolaştığı ülke ortamında ekranı kapatsanız da troll şiddetinden kurtulamıyorsunuz. Bir kadın da paylaşımına gelen 'Fatmagül' yorumuna isyan etti.
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Aybüke isimli kullanıcının isyanı şu şekildeydi.
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Görünürde hakaret gibi görünmese de erkek kullanıcının yaptığı Fatmagül göndermesi pek çok kişiyi dehşete düşürdü.
2010'ların başında yayınlanan ve Beren Saat'in canlandırdığı Fatmagül'ün ormanlık alanda toplu şekilde tecavüze uğraması o dönem hem tepki çekmiş hem de pek çok kişiyi dehşete düşürmüştü.
Ardından üste çıkmaya çalıştı.
Yorumlara bakalım.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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