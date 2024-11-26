İnsanlık, Son 90 Yılda En Çok Neyle Vakit Geçirdi?
İnsanlık, Son 90 Yılda En Çok Neyle Vakit Geçirdi?
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların vakitlerini nasıl geçirdikleri de değişmeye başladı. Çok değil, sadece 50 yıl öncesinde hayatımızda olmayan 'sosyal medya' bugün herkesin önceliği haline geldi. Haliyle hayatımızda vakit ayırdığımız şeyler de değişmeye başladı. Peki sizce 2024 yılında, ortalama bir kişi en çok neye vakit ayırıyor?
Ailesine, arkadaşlarına, işine, sosyal medyaya?
Gelin, hareketli bu şema ile en iyi cevabı alalım!
Kaynak: James Eagle
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James Eagle isimli bir sosyal medya kullanıcısı, hareketli grafiklerle önemli verileri çok daha iyi anlamamızı sağlıyor.
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2024 yılına kadar toplanan veriler, 1930 yılına kadar tarihlendi.
1980'lere geldiğimizde, kilisenin en çok azalan değer olduğu görüldü.
80'leri geride bırakıp 90'lara geldiğimizde ise 'online' ilk kez 0'dan yukarı çıkmaya başladı. 90'ların sonunda ise Online büyük bir artış göstermeye başladı.
2000'lere geldiğimizde, 'Online' çoktan ikinci sıraya yükseldi.
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2024 yılındaki son durum ise bu şekilde. Bu zamana kadar hiçbir kategori, yüzde 60 oranına yükselmeyi başarmamıştı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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