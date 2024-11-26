İnsanlık, Son 90 Yılda En Çok Neyle Vakit Geçirdi?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların vakitlerini nasıl geçirdikleri de değişmeye başladı. Çok değil, sadece 50 yıl öncesinde hayatımızda olmayan 'sosyal medya' bugün herkesin önceliği haline geldi. Haliyle hayatımızda vakit ayırdığımız şeyler de değişmeye başladı. Peki sizce 2024 yılında, ortalama bir kişi en çok neye vakit ayırıyor?

Ailesine, arkadaşlarına, işine, sosyal medyaya?

Gelin, hareketli bu şema ile en iyi cevabı alalım!

Kaynak: James Eagle