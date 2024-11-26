Tespit Gibi Tespitler: Toplumda Sağlıklı Gibi Görünen Ama Aslında Toksik ve Zehirli Olan 10 Şey

Bazen toplumsal normlar aslında zararlı olabilecek ama çoğu zaman 'doğru' ya da 'sağlıklı' olarak kabul edilen alışkanlıklar yaratabiliyor. Mesela kendi düğününde başkasına evlenme teklif edilmesi, “pozitif ol” baskısı altında kalmak ya da kendinizi sürekli geliştirmeniz gerektiğini düşünmek… Bunlar başta sağlıklı ve normal görünen ama toksik ve zehirli durumlar. İşte Buzzfeed yorumcularının toplumda sıkça karşılaştığı ve aslında normal olmayan bazı şeyler! Bakalım tespitleri doğru bulacak mısınız...

Kaynak