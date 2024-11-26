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Tespit Gibi Tespitler: Toplumda Sağlıklı Gibi Görünen Ama Aslında Toksik ve Zehirli Olan 10 Şey

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Tespit Gibi Tespitler: Toplumda Sağlıklı Gibi Görünen Ama Aslında Toksik ve Zehirli Olan 10 Şey

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.11.2024 - 14:04

Bazen toplumsal normlar aslında zararlı olabilecek ama çoğu zaman 'doğru' ya da 'sağlıklı' olarak kabul edilen alışkanlıklar yaratabiliyor. Mesela kendi düğününde başkasına evlenme teklif edilmesi, “pozitif ol” baskısı altında kalmak ya da kendinizi sürekli geliştirmeniz gerektiğini düşünmek… Bunlar başta sağlıklı ve normal görünen ama toksik ve zehirli durumlar. İşte Buzzfeed yorumcularının toplumda sıkça karşılaştığı ve aslında normal olmayan bazı şeyler! Bakalım tespitleri doğru bulacak mısınız...

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1. "Birinin mezuniyeti, ilk işi vb. gibi önemli anlarında evlenme teklifi etmek. Bunu yapanlar hep erkekler oluyor ve sanki kendileri hakkında olmayan bir ana tahammül edemiyorlarmış gibi."

1. "Birinin mezuniyeti, ilk işi vb. gibi önemli anlarında evlenme teklifi etmek. Bunu yapanlar hep erkekler oluyor ve sanki kendileri hakkında olmayan bir ana tahammül edemiyorlarmış gibi."

2. "Kazananların asla pes etmediği, asla vazgeçmediği fikri. Her şey. Asla. Bu saçmalık! İnsanlar her zaman pes eder. Bir şeyler denemek ve seçimler yapmak sorun değil; ilgi duyduğunuz şeye odaklanın ve size uygun olmayan şeyleri bırakın."

2. "Kazananların asla pes etmediği, asla vazgeçmediği fikri. Her şey. Asla. Bu saçmalık! İnsanlar her zaman pes eder. Bir şeyler denemek ve seçimler yapmak sorun değil; ilgi duyduğunuz şeye odaklanın ve size uygun olmayan şeyleri bırakın."

3. "Çocuğunuzu sosyal medyada beğeni almak için kullanmak. Bu ürkütücü ve hiçbir ebeveynin bunu neden yapacağını hiç anlamadım."

3. "Çocuğunuzu sosyal medyada beğeni almak için kullanmak. Bu ürkütücü ve hiçbir ebeveynin bunu neden yapacağını hiç anlamadım."

4. ''Kuzenlerim aile vlogları yapıyor. 100k+ aboneye sahipler ve çocuklarını popülerlik için kullanıyorlar. Babaları hastaneye yatarken bile hastanede vlog çektiler. Gerçekten iğrenç.''

4. ''Kuzenlerim aile vlogları yapıyor. 100k+ aboneye sahipler ve çocuklarını popülerlik için kullanıyorlar. Babaları hastaneye yatarken bile hastanede vlog çektiler. Gerçekten iğrenç.''

5. "İnsanların sosyal medyada çocuklarının korkunç davranışlarının fotoğraflarını veya hikayelerini paylaşması beni rahatsız ediyor. Çocuklarınız kötü. Daha iyi bir ebeveyn olun!"

5. "İnsanların sosyal medyada çocuklarının korkunç davranışlarının fotoğraflarını veya hikayelerini paylaşması beni rahatsız ediyor. Çocuklarınız kötü. Daha iyi bir ebeveyn olun!"
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6. ''Başka insanlara yardım ederken ya da bazı hayır işleri yaparken kendilerini sosyal medyada paylaşıp sadece beğeni almak için bunu yapan kişiler. Bence çok yapmacık ve samimiyetsiz görünüyor.''

6. ''Başka insanlara yardım ederken ya da bazı hayır işleri yaparken kendilerini sosyal medyada paylaşıp sadece beğeni almak için bunu yapan kişiler. Bence çok yapmacık ve samimiyetsiz görünüyor.''

7. ''Hayatınızın ne kadar sağlıklı olduğunu herkese göstermek için sosyal medyada bu kadar çok zaman harcamak."

7. ''Hayatınızın ne kadar sağlıklı olduğunu herkese göstermek için sosyal medyada bu kadar çok zaman harcamak."

8. ''Instagram fenomenlerinin 'harika' sağlıklı yaşam tarzlarını tanıtmaları, ancak gerçekte çoğunlukla sahte/Photoshop'lanmış olmaları ve gençlerde mental sağlık sorunlarını, beden problemi ve anksiyeteyi artırmaları.''

9. ''Hepimiz kocaman bir aileyiz!' Eğer biri size bunu bir iş yeri ortamında söylerse kaçın. Onlar sadece sizi sömüren birinin en zehirli kısımları anlamında bir aile gibidirler."

9. ''Hepimiz kocaman bir aileyiz!' Eğer biri size bunu bir iş yeri ortamında söylerse kaçın. Onlar sadece sizi sömüren birinin en zehirli kısımları anlamında bir aile gibidirler."

10. "Toksik pozitiflik. Birisi gerçekten zor zamanlar geçiriyorsa ve ona pozitif kalmasını veya olumlu tarafa bakmaya çalışmasını söylerseniz."

Peki sizin aslında 'toksik' olduğunu düşündüğünüz şeyler neler?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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