Sadece Evliler Anlar! Evlendikten Sonra Neredeyse Her Kadının Yapmaya Başladığı 12 Şey

Evliliğin ilk ayları bir yandan tatlı bir heyecan, diğer yandan da bazı ilginç alışkanlıkların başladığı bir dönemdir. Yeni evli kadınların bazı hareketleri vardır ki, bir bakarsınız herkes aynı şeyleri yapıyor. Sosyal medyada paylaşılan düğün fotoğrafları, aşk dolu sözler... Bir bakıyorsunuz karşınızda kahve fincanı çekimleri, bir bakıyorsunuz kocasıyla serenat yapan fotoğraflar! İşte tam da bunun gibi her yeni evli kadının yapmayı sevdiği, bazen farkına varmadan ortak hale gelen bazı tatlı alışkanlıklar var. Hadi bakalım siz kaçını yapıyorsunuz?

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