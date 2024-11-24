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Sadece Evliler Anlar! Evlendikten Sonra Neredeyse Her Kadının Yapmaya Başladığı 12 Şey

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Sadece Evliler Anlar! Evlendikten Sonra Neredeyse Her Kadının Yapmaya Başladığı 12 Şey

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.11.2024 - 12:46

Evliliğin ilk ayları bir yandan tatlı bir heyecan, diğer yandan da bazı ilginç alışkanlıkların başladığı bir dönemdir. Yeni evli kadınların bazı hareketleri vardır ki, bir bakarsınız herkes aynı şeyleri yapıyor. Sosyal medyada paylaşılan düğün fotoğrafları, aşk dolu sözler... Bir bakıyorsunuz karşınızda kahve fincanı çekimleri, bir bakıyorsunuz kocasıyla serenat yapan fotoğraflar! İşte tam da bunun gibi her yeni evli kadının yapmayı sevdiği, bazen farkına varmadan ortak hale gelen bazı tatlı alışkanlıklar var. Hadi bakalım siz kaçını yapıyorsunuz?

Buyrun listemize!

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1. Su istediğinizde suyun Bizans İmparatoru Konstantinos’un kristal bardağı ile gelmesi.

1. Su istediğinizde suyun Bizans İmparatoru Konstantinos’un kristal bardağı ile gelmesi.

2. Evliliğin birinci ayının bitiminde kocişkoyla dizi izlemek ve bu esnada önlerindeki sehpaya çeşit çeşit çevre tabakları pasta ve çay koyarak fotoğraf çekmek, fotoyu Instagram’a yüklemeden önce kocişkoyu etiketleyip yanına kalp dua ve nazar boncuğu emojisi koymak.

2. Evliliğin birinci ayının bitiminde kocişkoyla dizi izlemek ve bu esnada önlerindeki sehpaya çeşit çeşit çevre tabakları pasta ve çay koyarak fotoğraf çekmek, fotoyu Instagram’a yüklemeden önce kocişkoyu etiketleyip yanına kalp dua ve nazar boncuğu emojisi koymak.

3. Evlilik fotoğraflarından bir tanesini büyük ölçülerde çerçeveleyip salonun baş köşesine asmak.

3. Evlilik fotoğraflarından bir tanesini büyük ölçülerde çerçeveleyip salonun baş köşesine asmak.

4. Misafirlere düğün videosu izlettirmek.

4. Misafirlere düğün videosu izlettirmek.

5. Aynı yaşlarda olan bekar kadınlara canım diye hitap etmek.

5. Aynı yaşlarda olan bekar kadınlara canım diye hitap etmek.

''Allah sana da nasip etsin canım ya umudunu kaybetme''

''Canım ya hiç ummadığın bir anda karşına çıkıyor inan ki''

''Canım var mı birileri?? Yoksa eniştenin bir kuzeni var tanıştıralım seni''

''Evlilik çok güzel canım''

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6. Arkadaşlarının doğum gününü kutlarken kendi düğününde birlikte çektikleri resmi koymak.

6. Arkadaşlarının doğum gününü kutlarken kendi düğününde birlikte çektikleri resmi koymak.

7. Instagram’a her yıl düğününden en az bir fotoğraf paylaşmak.

7. Instagram’a her yıl düğününden en az bir fotoğraf paylaşmak.

8. Kocasıyla fotoğraf paylaşırken serenat yapmaları.

8. Kocasıyla fotoğraf paylaşırken serenat yapmaları.

'İyikimsin, en güzel duam sensin' şeklinde her fotoğrafta yeni bir övgüyle...

9. ''Bugün de böyle olsun'' , ''Misafir hazırlığı'' gibi yazılar yazarak paylaştıkları sofralar.

9. ''Bugün de böyle olsun'' , ''Misafir hazırlığı'' gibi yazılar yazarak paylaştıkları sofralar.

10. Çocuğu olduğunda adına Instagram hesabı açmak.

10. Çocuğu olduğunda adına Instagram hesabı açmak.
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11. Biyografisine çocuklarının isimlerini yazmak ya da "Kocişkosunun bir tanesi, 2 prens 1 prenses annesi" gibi özlü sözler.

11. Biyografisine çocuklarının isimlerini yazmak ya da "Kocişkosunun bir tanesi, 2 prens 1 prenses annesi" gibi özlü sözler.

12. Tüm sosyal medya hesaplarını kapatıp bir tane ortak hesap açmak.

12. Tüm sosyal medya hesaplarını kapatıp bir tane ortak hesap açmak.

Atladığımız ya da sizin ayrıca aklınıza gelen başka neler var? Yorumlara bekliyoruz... 👇

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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Larissa larissaa

5 yıldır evliyim çok şükür birini bile yapmadım :D

Emookan

Böyle saçma içerik az bulunur. Bravo işsiz editör...

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