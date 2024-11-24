Sadece Evliler Anlar! Evlendikten Sonra Neredeyse Her Kadının Yapmaya Başladığı 12 Şey
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Sadece Evliler Anlar! Evlendikten Sonra Neredeyse Her Kadının Yapmaya Başladığı 12 Şey
Evliliğin ilk ayları bir yandan tatlı bir heyecan, diğer yandan da bazı ilginç alışkanlıkların başladığı bir dönemdir. Yeni evli kadınların bazı hareketleri vardır ki, bir bakarsınız herkes aynı şeyleri yapıyor. Sosyal medyada paylaşılan düğün fotoğrafları, aşk dolu sözler... Bir bakıyorsunuz karşınızda kahve fincanı çekimleri, bir bakıyorsunuz kocasıyla serenat yapan fotoğraflar! İşte tam da bunun gibi her yeni evli kadının yapmayı sevdiği, bazen farkına varmadan ortak hale gelen bazı tatlı alışkanlıklar var. Hadi bakalım siz kaçını yapıyorsunuz?
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1. Su istediğinizde suyun Bizans İmparatoru Konstantinos’un kristal bardağı ile gelmesi.
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2. Evliliğin birinci ayının bitiminde kocişkoyla dizi izlemek ve bu esnada önlerindeki sehpaya çeşit çeşit çevre tabakları pasta ve çay koyarak fotoğraf çekmek, fotoyu Instagram’a yüklemeden önce kocişkoyu etiketleyip yanına kalp dua ve nazar boncuğu emojisi koymak.
3. Evlilik fotoğraflarından bir tanesini büyük ölçülerde çerçeveleyip salonun baş köşesine asmak.
4. Misafirlere düğün videosu izlettirmek.
5. Aynı yaşlarda olan bekar kadınlara canım diye hitap etmek.
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6. Arkadaşlarının doğum gününü kutlarken kendi düğününde birlikte çektikleri resmi koymak.
7. Instagram’a her yıl düğününden en az bir fotoğraf paylaşmak.
8. Kocasıyla fotoğraf paylaşırken serenat yapmaları.
9. ''Bugün de böyle olsun'' , ''Misafir hazırlığı'' gibi yazılar yazarak paylaştıkları sofralar.
10. Çocuğu olduğunda adına Instagram hesabı açmak.
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11. Biyografisine çocuklarının isimlerini yazmak ya da "Kocişkosunun bir tanesi, 2 prens 1 prenses annesi" gibi özlü sözler.
12. Tüm sosyal medya hesaplarını kapatıp bir tane ortak hesap açmak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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5 yıldır evliyim çok şükür birini bile yapmadım :D
Böyle saçma içerik az bulunur. Bravo işsiz editör...
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