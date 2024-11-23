İdeal Erkek Arkadaş Kullanımını Gösteren Çift Fotoğrafına Milyonlarca Yorum Yağdı
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İdeal Erkek Arkadaş Kullanımını Gösteren Çift Fotoğrafına Milyonlarca Yorum Yağdı
Sosyal medyada birbirinden tatlı çift fotoğraflarına sıklıkla denk geliyoruz. 'Seninle şöyle' diye hayallere dalacağınız bu fotoğraflara bir yenisi daha eklendi. Daha çok ideal erkek arkadaşın nasıl olması gerektiğini gösteren bu fotoğraf milyonlarca görüntülenme aldı. Pek çok kişinin buğulu gözlerle bu fotoğrafa yorum yaptığına da eminiz.
Gelin, neymiş bu meşhur fotoğraf bir bakalım.
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Dizilerde, filmlerde, sosyal medyada gördüğümüz birbirinden güzel çiftler var.
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Söz konusu çift fotoğrafımız bu kez böyleydi;
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Merağın yok mu böyle şeylere?
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"Erkekler bunun için var"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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