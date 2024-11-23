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İdeal Erkek Arkadaş Kullanımını Gösteren Çift Fotoğrafına Milyonlarca Yorum Yağdı

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İdeal Erkek Arkadaş Kullanımını Gösteren Çift Fotoğrafına Milyonlarca Yorum Yağdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.11.2024 - 11:26

Sosyal medyada birbirinden tatlı çift fotoğraflarına sıklıkla denk geliyoruz. 'Seninle şöyle' diye hayallere dalacağınız bu fotoğraflara bir yenisi daha eklendi. Daha çok ideal erkek arkadaşın nasıl olması gerektiğini gösteren bu fotoğraf milyonlarca görüntülenme aldı. Pek çok kişinin buğulu gözlerle bu fotoğrafa yorum yaptığına da eminiz.

Gelin, neymiş bu meşhur fotoğraf bir bakalım.

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Dizilerde, filmlerde, sosyal medyada gördüğümüz birbirinden güzel çiftler var.

Dizilerde, filmlerde, sosyal medyada gördüğümüz birbirinden güzel çiftler var.

Aşka olan inancımızı yeşerten bu çiftler sosyal medyada milyonlarca görüntülenmeye ulaşıyor. Kimi gözyaşları içinde kimi mutlulukla tepki veriyor bu tatlı pozlara.

Söz konusu çift fotoğrafımız bu kez böyleydi;

Söz konusu çift fotoğrafımız bu kez böyleydi;
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İdeal erkek arkadaş nasıl mı olmalı?

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Merağın yok mu böyle şeylere?

Merağın yok mu böyle şeylere?
twitter.com
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twitter.com

"Erkekler bunun için var"

"Erkekler bunun için var"
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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