Boşanma Nedeni Sayıldı! Ev Ekonomisine Destek Olmak Yerine Yatırım Yapan Kadın "Tam Kusurlu" Bulundu
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Boşanma Nedeni Sayıldı! Ev Ekonomisine Destek Olmak Yerine Yatırım Yapan Kadın "Tam Kusurlu" Bulundu
Ankara'da mahkemeden dikkat çeken bir boşanma kararı çıktı! Eşinden daha fazla maaş alan kadın, evin giderlerine karışmadığı ve maaşını kendi hesabında biriktirdiği için 'tam kusurlu' bulundu. Türk Medeni Kanunu'nda yer alan yükümlülüklere işaret eden karar, istinafta da bozulmadı! Davacı eş, karısı bireysel bir hayat sergilediği için 'canından bezdi.'
İşte, detaylar...
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Muhasebeci İsmail A., eşi Fatma A.'ya düzenli geliri olmasına rağmen evin ve 1 çocuklarının masraflarına destek olmuyor gerekçesi ile dava açtı!
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Üstelik tüm ev masraflarını karşılayan İsmail A.'ya karşılık eşi arsa ve borsaya yatırım yapıyordu!
Özel bir şirkette yönetici olarak çalışan kadın, mahkeme tarafından "tam kusurlu" bulundu.
Fatma A., eşinin iddialarında gerçeklik payı olmadığını ifade ederek karara itiraz etti!
İsmail A.'nın avukatı Senem Yılmazel, "Canından bezip boşanma davası açmasına neden olmuş." dedi!
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Her pazar arsa bakmaya giden eş, ayrıca kriptoya ve borsaya da yatırım yapmış!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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İyi olmuş birlikte kazanıp birlikte harcamak gerek. Benim de tam tersiydi, her şeyi ben karşılardım neyseki kurtuldum ama tek kuruş almadan, hatta ailemin ev... Devamını Gör