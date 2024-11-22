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Boşanma Nedeni Sayıldı! Ev Ekonomisine Destek Olmak Yerine Yatırım Yapan Kadın "Tam Kusurlu" Bulundu

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Boşanma Nedeni Sayıldı! Ev Ekonomisine Destek Olmak Yerine Yatırım Yapan Kadın "Tam Kusurlu" Bulundu

Boşanma
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 13:10

Ankara'da mahkemeden dikkat çeken bir boşanma kararı çıktı! Eşinden daha fazla maaş alan kadın, evin giderlerine karışmadığı ve maaşını kendi hesabında biriktirdiği için 'tam kusurlu' bulundu. Türk Medeni Kanunu'nda yer alan yükümlülüklere işaret eden karar, istinafta da bozulmadı! Davacı eş, karısı bireysel bir hayat sergilediği için 'canından bezdi.' 

İşte, detaylar...

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Muhasebeci İsmail A., eşi Fatma A.'ya düzenli geliri olmasına rağmen evin ve 1 çocuklarının masraflarına destek olmuyor gerekçesi ile dava açtı!

Muhasebeci İsmail A., eşi Fatma A.'ya düzenli geliri olmasına rağmen evin ve 1 çocuklarının masraflarına destek olmuyor gerekçesi ile dava açtı!

DHA'nın haberine göre, Davacı eş, karısının maddi anlamda bireysel bir hayat yaşadığını ve gelirini kendi hesabında biriktirdiğini iddia etti.

Üstelik tüm ev masraflarını karşılayan İsmail A.'ya karşılık eşi arsa ve borsaya yatırım yapıyordu!

Üstelik tüm ev masraflarını karşılayan İsmail A.'ya karşılık eşi arsa ve borsaya yatırım yapıyordu!

Ankara 2. Aile Mahkemesi, İsmail A.'nın iddialarını dinledikten sonra; tanık beyanlarını, SGK, tapu ve banka kayıtlarını inceledi.

Özel bir şirkette yönetici olarak çalışan kadın, mahkeme tarafından "tam kusurlu" bulundu.

Özel bir şirkette yönetici olarak çalışan kadın, mahkeme tarafından "tam kusurlu" bulundu.

Ekonomik şiddete maruz kalan kocanın ise kusurunun olmadığına kanaat getirildi. Ve çiftin boşanmasına karar verildi.

Fatma A., eşinin iddialarında gerçeklik payı olmadığını ifade ederek karara itiraz etti!

Fatma A., eşinin iddialarında gerçeklik payı olmadığını ifade ederek karara itiraz etti!

Fakat, İstinaf ve Yargıtay da kararı onadı! Yargıtay, Fatma A.'nın, Türk Medeni Kanunu'nda yer alan 'Eşler birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocuğun bakımına beraberce özen göstermek, birbirine yardımcı olmak zorunda olup, birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılmak yükümlülüğü altındadır' yükümlülüğü gereğince kadını kusurlu buldu. 

Ayrıca evi ve çocuğunun masraflarına katılmadığı için ortaya çıkan ekonomik şiddet ile evliliği çekilmez hale getirdiği gerekçesi tamamen kusurlu bulundu.

İsmail A.'nın avukatı Senem Yılmazel, "Canından bezip boşanma davası açmasına neden olmuş." dedi!

İsmail A.'nın avukatı Senem Yılmazel, "Canından bezip boşanma davası açmasına neden olmuş." dedi!

Yılmazel, müvekkilinin, evliliği boyunca tatil masraflarından aidat ve fatura giderlerine, hatta evin ve müşterek çocuğun masraflarına kadar tüm ekonomik sorumluluğu tek başına üstlenmek zorunda kaldığına değindi. Bu durumu banka kayıtları ile ispatladıklarını ifade eden avukat, 'Ancak eşi yalnızca arsa almış kendisine veya bankada birikim yapmış ve hiçbir şekilde evliliğin ekonomik yükümlülüklerini almamış. Evliliğin pek çok sorumluluğu ve yükümlülüğü vardır; ancak çok bireysel bir hayat sergilediği için müvekkilimin canından bezip boşanma davası açmasına neden olmuş.' dedi.

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Her pazar arsa bakmaya giden eş, ayrıca kriptoya ve borsaya da yatırım yapmış!

Her pazar arsa bakmaya giden eş, ayrıca kriptoya ve borsaya da yatırım yapmış!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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gnyy

Sorsan hayat müşterek der 😂

Emel

İyi olmuş birlikte kazanıp birlikte harcamak gerek. Benim de tam tersiydi, her şeyi ben karşılardım neyseki kurtuldum ama tek kuruş almadan, hatta ailemin ev... Devamını Gör