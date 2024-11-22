Boşanma Nedeni Sayıldı! Ev Ekonomisine Destek Olmak Yerine Yatırım Yapan Kadın "Tam Kusurlu" Bulundu

Fakat, İstinaf ve Yargıtay da kararı onadı! Yargıtay, Fatma A.'nın, Türk Medeni Kanunu'nda yer alan 'Eşler birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocuğun bakımına beraberce özen göstermek, birbirine yardımcı olmak zorunda olup, birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılmak yükümlülüğü altındadır' yükümlülüğü gereğince kadını kusurlu buldu.

Ayrıca evi ve çocuğunun masraflarına katılmadığı için ortaya çıkan ekonomik şiddet ile evliliği çekilmez hale getirdiği gerekçesi tamamen kusurlu bulundu.