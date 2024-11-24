Yaş Farkından Dolayı Artık Kocasını Beğenmediğini İtiraf Eden Kadından Dumur Eden Açıklamalar

İkili ilişkilerde zaman zaman beklenmedik durumlarla karşılaşabiliriz. Candice’in hikayesi de tam olarak böyle bir örnek. Üniversitedeyken kendisinden 27 yaş büyük bir adamla evlenen Candice, başlarda her şeyin yolunda olduğunu söylüyor. Ancak, 33 yaşında başka biriyle tanışınca hisleri değişmiş. Çocukları olmasına rağmen artık evliliğinden heyecan duymadığını anlatan Candice, bu karmaşık süreci tüm detaylarıyla paylaşıyor. Gelin, onun hikayesine yakından bakalım👇