Yaş Farkından Dolayı Artık Kocasını Beğenmediğini İtiraf Eden Kadından Dumur Eden Açıklamalar
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Yaş Farkından Dolayı Artık Kocasını Beğenmediğini İtiraf Eden Kadından Dumur Eden Açıklamalar
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/314...
İkili ilişkilerde zaman zaman beklenmedik durumlarla karşılaşabiliriz. Candice’in hikayesi de tam olarak böyle bir örnek. Üniversitedeyken kendisinden 27 yaş büyük bir adamla evlenen Candice, başlarda her şeyin yolunda olduğunu söylüyor. Ancak, 33 yaşında başka biriyle tanışınca hisleri değişmiş. Çocukları olmasına rağmen artık evliliğinden heyecan duymadığını anlatan Candice, bu karmaşık süreci tüm detaylarıyla paylaşıyor. Gelin, onun hikayesine yakından bakalım👇
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Sizler de takdir edersiniz ki partnerler arasındaki yaş farkı en çok tartışılan konulardan bir tanesi.
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Geçtiğimiz günlerde bir podcast programında Candice isimli bir kadın, ilişkisine dair bazı ayrıntılar paylaşarak dinleyenleri dumur etti.
28 yaşındaki Candice, 55 yaşındaki kocasıyla son zamanlarda mutlu olduğunu dile getirse de başına hiç tahmin edemeyeceği bir şey geldiğini söylüyor.
33 yaşında başka bir adamla tanışan kadın, artık kocasını "çekici" bulmadığını söylüyor. Cümlelerine, "Bu durumdan nasıl kurtulacağım, çok yoruldum" diyerek başlıyor.
Şu anda 2 çocukları olan çift, ayrılma noktasına gelmek üzerelermiş. 33 yaşındaki adamla tanıştıktan sonra “Çok nazik, çok saygılı ve her gün konuşuyoruz, her şeyi sorgulamaya başladım, evliliğimi, hayatımı, daha fazla maceraya ihtiyacım olduğunu hissediyorum” ifadelerini kullandı.
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İlişkide artık daha fazla romantizm aradığını söyleyen kadın, hiçbir şekilde "tatmin olmadığını" da söylüyor.
Kocasıyla birlikteyken bile o adamı düşündüğünü söyleyen Candice, "Çocuklarımı çok seviyorum ama kafam inanılmaz karışık" diyor.
Aralarında her zaman büyük bir yaş farkı olsa da bu farkı son zamanlarda daha çok hissettiğini söyleyerek cümlelerini noktalıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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