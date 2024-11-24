Dünyanın En Sinirli İkinci Ülkesi Türkiye Seçilince Goygoycular Boş Durmadı
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Dünyanın En Sinirli İkinci Ülkesi Türkiye Seçilince Goygoycular Boş Durmadı
Geçtiğimiz günlerde globalde yapılan bir ankette dünyanın en sinirli ülkeleri açıklandı. İlk sırada Lübnan yer alırken Türkiye ikinci sırada yer aldı. Yapılan anket sonuçları goygoycuların radarına girdi. Bir kısım bu sonuçlara hak verirken bir kısım da şakaya vurdu. Kim neler demiş, buyrun beraber bakalım...
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Global bir anket şirketinin yaptığı araştırmayla dünyanın en sinirli ülkeleri açıklandı.
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Araştırmaya göre dünyadaki ülke yüzde 49'luk oranıyla Lübnan seçildi. İkinci sırada Türkiye, üçüncü sırada ise Ermenistan yer aldı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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