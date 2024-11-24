Dünyanın En Sinirli İkinci Ülkesi Türkiye Seçilince Goygoycular Boş Durmadı

Geçtiğimiz günlerde globalde yapılan bir ankette dünyanın en sinirli ülkeleri açıklandı. İlk sırada Lübnan yer alırken Türkiye ikinci sırada yer aldı. Yapılan anket sonuçları goygoycuların radarına girdi. Bir kısım bu sonuçlara hak verirken bir kısım da şakaya vurdu. Kim neler demiş, buyrun beraber bakalım...