Evde Denemeyin! Lensini Maden Suyu Kapağına Koyan Kullanıcı Rahatsızlık Verdi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Evde Denemeyin! Lensini Maden Suyu Kapağına Koyan Kullanıcı Rahatsızlık Verdi
Zaman zaman kriz yönetiminde ilginç kararlar verebiliriz. Bir kullanıcı da lens kutusunu unuttuğu için lensini maden suyu kapağında saklamaya karar verdi. Bu durumu görenler hem rahatsız oldu, hem de birbirinden farklı yorumlar yaptı. 'Evde denemeyin' diye uyararak isterseniz gelin tepkilere, buyrun hep beraber bakalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kullanıcı, lensini maden suyu kapağına koyarak görenlere hayatı sorgulattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yalnız değilmiş! Birçok kullanıcı da bu ilginç olaya yorum yaptı.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın