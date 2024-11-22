Evde Denemeyin! Lensini Maden Suyu Kapağına Koyan Kullanıcı Rahatsızlık Verdi

Zaman zaman kriz yönetiminde ilginç kararlar verebiliriz. Bir kullanıcı da lens kutusunu unuttuğu için lensini maden suyu kapağında saklamaya karar verdi. Bu durumu görenler hem rahatsız oldu, hem de birbirinden farklı yorumlar yaptı. 'Evde denemeyin' diye uyararak isterseniz gelin tepkilere, buyrun hep beraber bakalım👇