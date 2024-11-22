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Evde Denemeyin! Lensini Maden Suyu Kapağına Koyan Kullanıcı Rahatsızlık Verdi

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Evde Denemeyin! Lensini Maden Suyu Kapağına Koyan Kullanıcı Rahatsızlık Verdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 15:17

Zaman zaman kriz yönetiminde ilginç kararlar verebiliriz. Bir kullanıcı da lens kutusunu unuttuğu için lensini maden suyu kapağında saklamaya karar verdi. Bu durumu görenler hem rahatsız oldu, hem de birbirinden farklı yorumlar yaptı. 'Evde denemeyin' diye uyararak isterseniz gelin tepkilere, buyrun hep beraber bakalım👇

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Bir kullanıcı, lensini maden suyu kapağına koyarak görenlere hayatı sorgulattı.

Bir kullanıcı, lensini maden suyu kapağına koyarak görenlere hayatı sorgulattı.
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Yalnız değilmiş! Birçok kullanıcı da bu ilginç olaya yorum yaptı.

Yalnız değilmiş! Birçok kullanıcı da bu ilginç olaya yorum yaptı.
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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