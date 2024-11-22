Vize Sınavı Kötü Geçen Öğrencinin Pek Bi' Çaresiz Halleri Görenleri Güldürdü

Üniversite sınavından sonra da aslında dertlerimiz tam anlamıyla bitmiyor. Vize, final, bütünleme derken üniversitede de zorlandığımız zamanlar oluyor. Bir kullanıcı da vize sınavından çıktıktan sonraki çaresizliğiyle görenleri güldürdü. Resmen 'Keşke bu sınava girmeseydim' diyen kullanıcının o çaresizliğine yorumlar gecikmedi.

Buyurun beraber bakalım...