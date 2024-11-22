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Vize Sınavı Kötü Geçen Öğrencinin Pek Bi' Çaresiz Halleri Görenleri Güldürdü

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Vize Sınavı Kötü Geçen Öğrencinin Pek Bi' Çaresiz Halleri Görenleri Güldürdü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 14:43

Üniversite sınavından sonra da aslında dertlerimiz tam anlamıyla bitmiyor. Vize, final, bütünleme derken üniversitede de zorlandığımız zamanlar oluyor. Bir kullanıcı da vize sınavından çıktıktan sonraki çaresizliğiyle görenleri güldürdü. Resmen 'Keşke bu sınava girmeseydim' diyen kullanıcının o çaresizliğine yorumlar gecikmedi.

Buyurun beraber bakalım...

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Malum vize haftası. Bu süreçte tüm öğrenciler harıl harıl ders çalışıyor.

Malum vize haftası. Bu süreçte tüm öğrenciler harıl harıl ders çalışıyor.

Fakat herkesin sınavı iyi geçecek diye bir kaide yok tabii ki. Bir kullanıcı, vize sonrası genel durumu bu şekilde özetledi.

Fakat herkesin sınavı iyi geçecek diye bir kaide yok tabii ki. Bir kullanıcı, vize sonrası genel durumu bu şekilde özetledi.

Birçok kişi de birbirinden farklı yorumlar yaptı. Kim neler demiş, buyrun beraber bakalım...

Birçok kişi de birbirinden farklı yorumlar yaptı. Kim neler demiş, buyrun beraber bakalım...
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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