Hollywood'un Sevilen İsmi Lindsay Lohan'ın Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Hollywood’un sevilen ismi Lindsay Lohan, hem oyunculuk yeteneği hem de güzelliğiyle hafızalarda kalmayı başarmış bir isim. Son zamanlarda ismini sıkça duymasak da, bu kez başka bir konuyla gündeme geldi. Doğal güzelliğini korumak için uzun süredir bazı cilt bakım rutinlerine sadık kaldığı bilinen Lohan, son haliyle şaşkınlık yarattı. Görenler, Lohan'ın bu haline bakıp gözlerine inanamadı. Lindsay Lohan'ın son haline gelin beraber bakalım...