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Hollywood'un Sevilen İsmi Lindsay Lohan'ın Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

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Hollywood'un Sevilen İsmi Lindsay Lohan'ın Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 23:52

Hollywood’un sevilen ismi Lindsay Lohan, hem oyunculuk yeteneği hem de güzelliğiyle hafızalarda kalmayı başarmış bir isim. Son zamanlarda ismini sıkça duymasak da, bu kez başka bir konuyla gündeme geldi. Doğal güzelliğini korumak için uzun süredir bazı cilt bakım rutinlerine sadık kaldığı bilinen Lohan, son haliyle şaşkınlık yarattı. Görenler, Lohan'ın bu haline bakıp gözlerine inanamadı. Lindsay Lohan'ın son haline gelin beraber bakalım...

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Başarılı oyuncu ve şarkıcı Lindsay Lohan'ın simasına birçoğumuz hakimiz.

Başarılı oyuncu ve şarkıcı Lindsay Lohan'ın simasına birçoğumuz hakimiz.

Lohan'ın kariyerindeki başarısı bir yana, güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor.

Lohan'ın kariyerindeki başarısı bir yana, güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor.

Hatırlarsanız Lohan, geçtiğimiz aylarda çilleriyle gündeme gelmiş ve tekrardan kendisine hayran bırakmıştı.

Hatırlarsanız Lohan, geçtiğimiz aylarda çilleriyle gündeme gelmiş ve tekrardan kendisine hayran bırakmıştı.

"Our Little Secret", Irish Wish" filmlerinin yıldızı Lindsay Lohan'ın son hali hayranlarını dumur etti.👇

"Our Little Secret", Irish Wish" filmlerinin yıldızı Lindsay Lohan'ın son hali hayranlarını dumur etti.👇

Kulisten gelen bazı bilgilere göre Lohan, "doğal güzelliğini korumak" için birkaç işlem yaptırıyor.

Kulisten gelen bazı bilgilere göre Lohan, "doğal güzelliğini korumak" için birkaç işlem yaptırıyor.
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Diğer fotoğraflarının aksine son halinde hiçbir şekilde çil görünmeyen Lindsay Lohan'ın bu görünüşü hakkında ne düşünüyorsunuz?

Diğer fotoğraflarının aksine son halinde hiçbir şekilde çil görünmeyen Lindsay Lohan'ın bu görünüşü hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yine de merak ediyorsanız, sizleri Lohan'ın estetik operasyonlarıyla baş başa bırakalım👇

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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