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Biz Edit Ülkesiyiz! Boğazımızı Adeta Düğüm Düğüm Eden Editleri Paylaşarak Hüzünlendiren Kişiler

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Biz Edit Ülkesiyiz! Boğazımızı Adeta Düğüm Düğüm Eden Editleri Paylaşarak Hüzünlendiren Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 21:04

TikTok, Instagram ve X gibi platformlarda sıklıkla gördüğümüz editler büyük bir emekle yapılıyor. Bu editlerin bir kısmı bizi güldürürken bir kısmı da hüzünlendiriyor. Öyle olacak ki bir kullanıcı da diğer kullanıcılardan boğazı düğüm düğüm eden editleri paylaşmasını istedi. Gelen editler izleyenleri hüzünlendirdi. Gelin, kim neler paylaşmış beraber bakalım👇

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Şunu kabul edelim, biz gerçekten "edit" ülkesiyiz. Sosyal medyaya ülkecek öyle editler kazanırdık ki yeri geliyor gülüyoruz yeri geliyor duygulanıyoruz.

Şunu kabul edelim, biz gerçekten "edit" ülkesiyiz. Sosyal medyaya ülkecek öyle editler kazanırdık ki yeri geliyor gülüyoruz yeri geliyor duygulanıyoruz.

Bir kullanıcı da diğer kullanıcılardan boğazı adeta düğüm düğüm eden bir edit paylaşmalarını istedi.

Bir kullanıcı da diğer kullanıcılardan boğazı adeta düğüm düğüm eden bir edit paylaşmalarını istedi.
twitter.com

Gelin, paylaşılan o editlere beraber bakalım👇

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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