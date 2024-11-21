Biz Edit Ülkesiyiz! Boğazımızı Adeta Düğüm Düğüm Eden Editleri Paylaşarak Hüzünlendiren Kişiler

TikTok, Instagram ve X gibi platformlarda sıklıkla gördüğümüz editler büyük bir emekle yapılıyor. Bu editlerin bir kısmı bizi güldürürken bir kısmı da hüzünlendiriyor. Öyle olacak ki bir kullanıcı da diğer kullanıcılardan boğazı düğüm düğüm eden editleri paylaşmasını istedi. Gelen editler izleyenleri hüzünlendirdi. Gelin, kim neler paylaşmış beraber bakalım👇