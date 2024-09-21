Neler Yaşadın Be! Başına Gelmedik Kalmayan Lindsay Lohan'ın Akılalmaz Estetik Dönüşümünü Mercek Altına Alalım
Neler Yaşadın Be! Başına Gelmedik Kalmayan Lindsay Lohan'ın Akılalmaz Estetik Dönüşümünü Mercek Altına Alalım
Hollywood'un en tanınmış isimlerinden biri olan Lindsay Lohan genç yaştaki başarılarının yanında güzelliğiyle sektöre adını kazımış isimlerden biri. Yıllar içindeki değişimiyle ve estetik müdahalelerle şimdilerde bambaşka birine dönüşen güzel ismin güzelliğine güzellik katması ise ilgi odaklarından biri oluyor.
Gelin Hollywood'un efsane isimlerinden biri olan Lindsay Lohan'ın değişimi mercek altına alalım 👇
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Geçtiğimiz Temmuz ayında 38 yaşına basan ve hiç olmadığı kadar ihtişamlı görünen Lindsay Lohan çoğumuzun hayatın henüz genç bir kızken oynadığı 'Mean Girls' filmiyle girmişti.
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Mean Girls, Freaky Friday gibi yapımlardan tanıdığımız güzel oyuncu Lindsay Lohan kısa sürede Hollywood'un göz bebeği olmuştu.
Son derece hızlı bir şekilde giriş yaptığı bu sektörde güzelliği ve yetenekleri dışında bulaştığı kaoslarla da kalmayı başaran Lohan eski sevgilisini ifşalamasından tutun da uyuşturucu ve alkol kullanımı yüzünden geldiği hale kadar sayısız kez gündeme bomba gibi düşmüştü.
Çocuk denebilecek bir yaşta şöhret basamaklarını tırmanan Lindsay Lohan'ın uyuşturucu bağımlılığını kısa süre içerisinde bulimia hastalığı takip etmiş ve genç yıldızın sağlık durumu gün geçtikçe kötüleşmişti.
Zamanında mahkemelere çıkan, kızıl saçlarını sarı yaptığı dönem paparazzilere yakalanan pozlarıyla linç edilen, ev hapsi yaşayan ve elektronik kelepçe takmak zorunda kalan Lindsay Lohan'ın yıllar boyunca başına gelmedik kalmadı desek yeridir.
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Bu yaşına gelene kadar dibi gören, Britney Spears'dan hallice bir hayat süren Lohan şimdilerde ise tüm ihtişamıyla parlamaya ve film sektörünün en çekici isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
@hollywoodyüzleri isimli Instagram hesabının ele aldığı üzere, resmen en dibi gören Lindsay Lohan'ın yıllar içindeki estetiklerle yeniden doğuşunu gelin birlikte inceleyelim!
Uyuşturucu kullandığı sırada paparazzilere malzeme olan Hollywood yıldızı 5 senelik mücadelesinin ardından yepyeni bir imajla yine medyanın odağı olmuştu.
Estetik müdahalelerin yardımıyla eski görünümünden eser kalmayan Lohan'ın tüm yüz hatlarını yeniden kazanması ve güzellik algılarına uyan bu görünümüyle sektöre geri dönmesi resmen olay olmuştu!
Çocuk yaşta diyebileceğimiz yıllarda piyasaya adımını atan güzel oyuncudan eser kalmasa da kendisi o yıllardan daha da genç gözükmeyi bu işlemler sonrası başarmış...
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Zaten çok güzeldi ama Lindsay Lohan dönemin estetik algılarını kendine öyle bir adapte etti ki kendisinin eski yüzüne bakınca sanki bambaşka birine bakıyoruz!
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