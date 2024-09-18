Kilosu Yüzünden Piyasaya Adım Attığından Beri Linç Yiyen Adele'in Yıllar İçindeki Değişimini Masaya Yatıralım
Kilosu Yüzünden Piyasaya Adım Attığından Beri Linç Yiyen Adele'in Yıllar İçindeki Değişimini Masaya Yatıralım
Adele, müzik kariyerine başladığında sadece etkileyici sesiyle değil, kısa bir sürenin ardından bedeniyle de dikkat çekmeye başlamıştı. Piyasaya ilk adımını attığında henüz genç bir kız olan Adele bu süreçte fazla kiloları yüzünden oldukça fazla linçlenmişti. Zamanla, fazla kilolarından kurtulmaya karar veren şarkıcının ise kariyerinin son yıllarındaki değişimi olay olmuştu.
Gelin Adele'nin 2006 senesinden bu yana geçirdiği değişime birlikte bakalım 👇
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Daha 20'li yaşlarının başında müzik sektörüne atılan Adele büyüleyici sesiyle kısa sürede zirveye yerleşmiş ve albümleriyle satış rekorları kırmıştı.
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Adele, müziği ve güçlü sesiyle tanınan bir sanatçı olmanın yanı sıra, yıllar içinde fiziksel görünümündeki değişimle de dikkat çekti.
Henüz bir genç kızken atıldığı sektörde sesinin haricinde fiziksel görünümüyle de ilgi çekmeye başlayan Adele kısa süre içinde linç kültüründen nasibini aldı.
Peki kulaklarımızın pasını silen ve yıllardır bir an olsun eskimeyen şarkılarıyla her anımıza ortak olan, yüreğimize dokunan şarkıcının değişimi nasıl gerçekleşti? Ani bir kararla fazla kilolarından kurtulmaya karar veren şarkıcının 2006 senesinden bu yana nasıl bir değişim geçirdiğine gelin beraber bakalım!
2006
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2007
2008
2009
2010
2011
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2012
2013
2014
2015
2016
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2017
2018
2019
2020
2021
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2022
2023
2024
O yıllara bir de böyle bakalım👇
Verdiği kilolarla büyük bir değişim geçiren efsane ses şimdilerde dinlemeye doyamadığımız şarkılarını seslendirmeye ve büyüleyici sahnelerde sevenlerinin kulaklarının pasını silmeye devam ediyor.
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