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Kilosu Yüzünden Piyasaya Adım Attığından Beri Linç Yiyen Adele'in Yıllar İçindeki Değişimini Masaya Yatıralım

Kilosu Yüzünden Piyasaya Adım Attığından Beri Linç Yiyen Adele'in Yıllar İçindeki Değişimini Masaya Yatıralım

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 22:29

Adele, müzik kariyerine başladığında sadece etkileyici sesiyle değil, kısa bir sürenin ardından bedeniyle de dikkat çekmeye başlamıştı. Piyasaya ilk adımını attığında henüz genç bir kız olan Adele bu süreçte fazla kiloları yüzünden oldukça fazla linçlenmişti. Zamanla, fazla kilolarından kurtulmaya karar veren şarkıcının ise kariyerinin son yıllarındaki değişimi olay olmuştu.

Gelin Adele'nin 2006 senesinden bu yana geçirdiği değişime birlikte bakalım 👇

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Daha 20'li yaşlarının başında müzik sektörüne atılan Adele büyüleyici sesiyle kısa sürede zirveye yerleşmiş ve albümleriyle satış rekorları kırmıştı.

Daha 20'li yaşlarının başında müzik sektörüne atılan Adele büyüleyici sesiyle kısa sürede zirveye yerleşmiş ve albümleriyle satış rekorları kırmıştı.

Adele, müziği ve güçlü sesiyle tanınan bir sanatçı olmanın yanı sıra, yıllar içinde fiziksel görünümündeki değişimle de dikkat çekti.

Adele, müziği ve güçlü sesiyle tanınan bir sanatçı olmanın yanı sıra, yıllar içinde fiziksel görünümündeki değişimle de dikkat çekti.

Henüz bir genç kızken atıldığı sektörde sesinin haricinde fiziksel görünümüyle de ilgi çekmeye başlayan Adele kısa süre içinde linç kültüründen nasibini aldı.

Henüz bir genç kızken atıldığı sektörde sesinin haricinde fiziksel görünümüyle de ilgi çekmeye başlayan Adele kısa süre içinde linç kültüründen nasibini aldı.

Peki kulaklarımızın pasını silen ve yıllardır bir an olsun eskimeyen şarkılarıyla her anımıza ortak olan, yüreğimize dokunan şarkıcının değişimi nasıl gerçekleşti? Ani bir kararla fazla kilolarından kurtulmaya karar veren şarkıcının 2006 senesinden bu yana nasıl bir değişim geçirdiğine gelin beraber bakalım!

Peki kulaklarımızın pasını silen ve yıllardır bir an olsun eskimeyen şarkılarıyla her anımıza ortak olan, yüreğimize dokunan şarkıcının değişimi nasıl gerçekleşti? Ani bir kararla fazla kilolarından kurtulmaya karar veren şarkıcının 2006 senesinden bu yana nasıl bir değişim geçirdiğine gelin beraber bakalım!

2006

2006
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2007

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2008

2008

2009

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2010

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2011

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2012

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2013

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2014

2014

2015

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2016

2016
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2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

Zaman içinde Adele, fazla kilolarından kurtulmaya yönelik adımlar attı ve 20 kilo vermeyi başardı. 2020 yılında hayranlarının karşısına çıktığında, bambaşka bir görünümle dikkat çekti.

2021

2021

Adele, her zaman müziğinin ön planda olması gerektiğini savundu. Kilosu nedeniyle yaşadığı eleştiriler, onu asla yıldıramadı.

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2022

2022

Aksine, bu süreçte kendine güvenini artırarak daha güçlü bir sanatçı olarak geri döndü.

2023

2023

2024

2024

O yıllara bir de böyle bakalım👇

Verdiği kilolarla büyük bir değişim geçiren efsane ses şimdilerde dinlemeye doyamadığımız şarkılarını seslendirmeye ve büyüleyici sahnelerde sevenlerinin kulaklarının pasını silmeye devam ediyor.

Verdiği kilolarla büyük bir değişim geçiren efsane ses şimdilerde dinlemeye doyamadığımız şarkılarını seslendirmeye ve büyüleyici sahnelerde sevenlerinin kulaklarının pasını silmeye devam ediyor.

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