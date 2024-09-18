Kilosu Yüzünden Piyasaya Adım Attığından Beri Linç Yiyen Adele'in Yıllar İçindeki Değişimini Masaya Yatıralım

Adele, müzik kariyerine başladığında sadece etkileyici sesiyle değil, kısa bir sürenin ardından bedeniyle de dikkat çekmeye başlamıştı. Piyasaya ilk adımını attığında henüz genç bir kız olan Adele bu süreçte fazla kiloları yüzünden oldukça fazla linçlenmişti. Zamanla, fazla kilolarından kurtulmaya karar veren şarkıcının ise kariyerinin son yıllarındaki değişimi olay olmuştu.

Gelin Adele'nin 2006 senesinden bu yana geçirdiği değişime birlikte bakalım 👇