Arnavutköy'deki Anadolu Lisesini Adeta Bir Saray Yavrusuna Dönüştüren Okul Yönetimi Takdir Topladı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Arnavutköy'deki Anadolu Lisesini Adeta Bir Saray Yavrusuna Dönüştüren Okul Yönetimi Takdir Topladı
Günümüz liseleri genelde 'bakımsız' diye eleştirilse de, yazar Erhan Dizin’in paylaşımı bu algıyı tersine çevirdi. Arnavutköy'deki Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi, öğrenciler ve okul yönetiminin iş birliğiyle adeta bir saray yavrusuna dönüştü. Paylaşılan karelerde modern tasarımlar ve öğrenci dostu detaylar dikkat çekti. Ayrıca, yemeklerin uygun fiyatlı olması da büyük takdir topladı. Gelin, o karelere birlikte bakalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yazar Erhan İdiz, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de gittiği bir liseye ait bazı kareler paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İdiz, "Normalde öğretmenler aralarında çay için para toplar burada ücretsiz, 3 çeşit yemek 25 lira. Çikolata atölyesi kurmuşlar, üretim yapıyorlar." dedi.
"Aşçılık sınıfı var, yanda ise sunum odası. Bir öğretmenler odası, bir koridorları var şaşırdım kaldım. Dayanamayıp öğrenci tuvaletini çektim."
"Devletin okullara verdiği destek ortada (yok) ama herhalde okulu okul yapan yöneticileri oluyor. Müdürü takık biri, okulu her yönüyle bir eğitim kurumuna çevirmiş."
Lisenin adını da bu şekilde ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okul müdürü sosyal medyada takdir topladı. O yorumlardan bazıları şöyleydi:
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın