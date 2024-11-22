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Arnavutköy'deki Anadolu Lisesini Adeta Bir Saray Yavrusuna Dönüştüren Okul Yönetimi Takdir Topladı

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Arnavutköy'deki Anadolu Lisesini Adeta Bir Saray Yavrusuna Dönüştüren Okul Yönetimi Takdir Topladı

okul Lise
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 15:57

Günümüz liseleri genelde 'bakımsız' diye eleştirilse de, yazar Erhan Dizin’in paylaşımı bu algıyı tersine çevirdi. Arnavutköy'deki Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi, öğrenciler ve okul yönetiminin iş birliğiyle adeta bir saray yavrusuna dönüştü. Paylaşılan karelerde modern tasarımlar ve öğrenci dostu detaylar dikkat çekti. Ayrıca, yemeklerin uygun fiyatlı olması da büyük takdir topladı. Gelin, o karelere birlikte bakalım👇

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Yazar Erhan İdiz, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de gittiği bir liseye ait bazı kareler paylaştı.

Yazar Erhan İdiz, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de gittiği bir liseye ait bazı kareler paylaştı.

İdiz, "Normalde öğretmenler aralarında çay için para toplar burada ücretsiz, 3 çeşit yemek 25 lira. Çikolata atölyesi kurmuşlar, üretim yapıyorlar." dedi.

İdiz, "Normalde öğretmenler aralarında çay için para toplar burada ücretsiz, 3 çeşit yemek 25 lira. Çikolata atölyesi kurmuşlar, üretim yapıyorlar." dedi.

"Aşçılık sınıfı var, yanda ise sunum odası. Bir öğretmenler odası, bir koridorları var şaşırdım kaldım. Dayanamayıp öğrenci tuvaletini çektim."

"Aşçılık sınıfı var, yanda ise sunum odası. Bir öğretmenler odası, bir koridorları var şaşırdım kaldım. Dayanamayıp öğrenci tuvaletini çektim."

"Devletin okullara verdiği destek ortada (yok) ama herhalde okulu okul yapan yöneticileri oluyor. Müdürü takık biri, okulu her yönüyle bir eğitim kurumuna çevirmiş."

"Devletin okullara verdiği destek ortada (yok) ama herhalde okulu okul yapan yöneticileri oluyor. Müdürü takık biri, okulu her yönüyle bir eğitim kurumuna çevirmiş."

'Öyle ki öğrencilere bile sirayet etmiş. Kenar mahallede olmasına rağmen disiplini, düzeni şaşırttı. Öğrenciler yemek dahil birçok alanda üretim yapıp okula para kazandırıyorlar, bundan ihtiyaç sahibi arkadaşları da faydalanıyor. __Her şeyin kötü gittiği bir dönemde iyi örnekler insanı mutlu ediyor.'

Lisenin adını da bu şekilde ekledi.

Lisenin adını da bu şekilde ekledi.
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Okul müdürü sosyal medyada takdir topladı. O yorumlardan bazıları şöyleydi:

Okul müdürü sosyal medyada takdir topladı. O yorumlardan bazıları şöyleydi:
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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