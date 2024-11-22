Arnavutköy'deki Anadolu Lisesini Adeta Bir Saray Yavrusuna Dönüştüren Okul Yönetimi Takdir Topladı

Günümüz liseleri genelde 'bakımsız' diye eleştirilse de, yazar Erhan Dizin’in paylaşımı bu algıyı tersine çevirdi. Arnavutköy'deki Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi, öğrenciler ve okul yönetiminin iş birliğiyle adeta bir saray yavrusuna dönüştü. Paylaşılan karelerde modern tasarımlar ve öğrenci dostu detaylar dikkat çekti. Ayrıca, yemeklerin uygun fiyatlı olması da büyük takdir topladı. Gelin, o karelere birlikte bakalım👇