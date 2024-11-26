Mutluluğun Kokusunu Tarif Eden Kullanıcıların Cevapları Sizi de Tatmin Edecek
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Mutluluğun Kokusunu Tarif Eden Kullanıcıların Cevapları Sizi de Tatmin Edecek
Duyguları tarif etmek son derece zor. Kalbimizin derinlerinde hissettiğimiz aşkı, yüzümüzü güldüren mutluluğu veya içimize oturan o öküzü nasıl tarif edebiliriz ki? Eğer duygularımızın birer kokusu olsaydı, onları çok güzel tarif edeceğimizden eminiz. Bu kez sosyal medyada kullanıcılara, mutluluğun kokusu soruldu.
Gelen cevaplara sizlerin de hak vereceğinden eminiz.
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1. Yağmurdan sonraki toprak kokusu, insanlara mutluluğun kokusu sorulduğunda akıllara gelen ilk cevap!
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2. Diğer bir popüler cevap ise "yeni biçilmiş çim." O taze koku burnunuza geldi bile değil mi?
3. "Soğuk bir gününde eve geldiğimde annemin yaptığı köftelerin kokusu."
4. Sıcak bir evin kokusu tamam. Peki ya dışarıdaki soğuk havanın kokusu? Evet, bu da bizi son derece mutlu edebilir!
5. "Kedimin kafası"
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6. "Güneş kremi ve deniz kokusu" Hani o tuzlu his ve beraberinde aldığınız bol oksijenli hava...
7. "Banyodan sonra değiştirilen nevresimler." Hiçbir kokuya değişmem!
8. "Yenidoğan bebeklerin kokusu" Bebeklerin kendilerine has kokusuyla mutlu olmayan var mıdır?
9. "Yeniyıl kokusu" Bu kokuyu alanlar çoktan anladı!
10. "Sevgilimin kokusu" Hayır, ne parfüm ne de şampuan. Sadece teninin kokusu!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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