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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.11.2024 - 11:51

Hayvan belgeselleri doğanın büyüleyici yanlarını keşfetmek isteyenler için eşsiz bir seçenek ama bu vahşi yaşam aynı zamanda insanları derinden etkileyen ve bazen ürkütücü manzaralar da barındırıyor. Doğanın korkutucu yüzü özellikle tehlikeli hayvanlar ve doğa olaylarıyla birleştiğinde izleyenlere tüyler ürperten anlar yaşatabiliyor. Reddit'ten derlediğimiz bu fotoğraflar da doğanın vahşi ve karanlık tarafına bir bakış atmanızı sağlarken iliklerinize kadar ürpermenize neden olacak. İşte doğanın korkutucu yanını gözler önüne seren 15 inanılmaz fotoğraf!

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1. Yaban domuzunu parçalayan bir leopar

1. Yaban domuzunu parçalayan bir leopar

2. Çiçek yiyen salyangoz

2. Çiçek yiyen salyangoz

3. Akşam atıştırmalığı

3. Akşam atıştırmalığı

4. Bal porsukları yılan zehrine karşı dirençlidir.

4. Bal porsukları yılan zehrine karşı dirençlidir.

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5. 👇
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6. Bentley'de bir şahin bir güvercini yiyor

6. Bentley'de bir şahin bir güvercini yiyor

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7. Antilop Ninja düşmanlarının kafalarının üstünde koşuyor

8. Avdan sonra çakal çok havalı görünüyor.

8. Avdan sonra çakal çok havalı görünüyor.

9. Boyun yarası mı? Sadece bir çizik

9. Boyun yarası mı? Sadece bir çizik
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10. Hastalığa yakalanan maymun

10. Hastalığa yakalanan maymun

11. Bir tembel ayı, bir kaplanı kendi bölgesinden ayrılmaya teşvik ediyor

11. Bir tembel ayı, bir kaplanı kendi bölgesinden ayrılmaya teşvik ediyor

12. Baykuş uğursuzluk sayılırsa bu ne anlama gelir?

12. Baykuş uğursuzluk sayılırsa bu ne anlama gelir?

13. 👇

13. 👇

14. Steroidli otobur

14. Steroidli otobur
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15. 👇

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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